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Belinda recibe fuertes advertencias tras la polémica con Kenia Os; ¿de amigas a rivales?

Belinda recibió mensajes negativos luego de comentarios que fueron interpretados como un desaire hacia Kenia Os.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Belinda recibió fuerte advertencias tras su controversia con Kenia Os.
Belinda recibió fuerte advertencias tras su controversia con Kenia Os. (Foto: Patrick KOVARIK/AFP)

Belinda recibió advertencias en redes sociales luego de una supuesta polémica con la cantante Kenia Os.

Belinda pidió respeto para ella y para sus colegas luego de recibir hate en redes sociales.
Belinda pidió respeto para ella y para sus colegas luego de recibir hate en redes sociales. (Foto: Belinda pidió respeto para ella y para sus colegas luego de recibir hate en redes sociales. (Foto: Patrick Kovarik/AFP)

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¿Por qué comenzó la controversia entre Belinda y Kenia Os?

Todo comenzó por unas declaraciones de Belinda a una importante revista en la que aseguró que su colaboración con Danna es única, ya que es muy complicado juntar a dos artistas tan grandes y que en esta oportunidad importó más el amor al arte y la música que los egos artísticos.

Estas palabras no fueron muy bien recibidas por los seguidores de Kenia, quienes le recordaron el junte con la sinaloense y aprovecharon la situación para insultarla y lanzarle “hate”.

El tema escaló tanto que Danna se pronunció en sus redes sociales pidiendo a su comunidad digital que ignoren los malos comentarios y que, si van a responder, lo hagan desde el amor.

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Además, la cantante recalcó que en el gremio musical hay espacio para todas y que está ansiosa por el recibimiento que tendrá el tema.

Belinda, por su parte, aclaró que nunca quiso minimizar la carrera de Kenia Os y que si trató a Danna como “PopStar mexicana” es porque ambas han tenido una trayectoria similar desde muy niñas.

La intérprete aseguró que ha recibido mensajes fuera de lugar y pidió empatía hacia sus colegas y hacia ella misma, ya que siempre procura manejar sus relaciones públicas con respeto.

También solicitó a Kenia y a Danna que pidan lo mismo a sus seguidores para evitar que estos malentendidos se repitan.

Su intención, según explicó, nunca fue restarle mérito a Kenia, sino subrayar la importancia de que los egos no interfieran en la creación artística.

Belinda aclaró la situación con Kenia Os que enfrentó a sus fandoms.
Belinda aclaró la situación con Kenia Os que enfrentó a sus fandoms. (Foto: Patrick Kovarick/AFP)

¿Qué respondió Danna ante la polémica con Belinda y Kenia Os?

Danna tomó la iniciativa de calmar la situación, invitando a sus seguidores a no alimentar estas narrativas y a enfocarse en la música.

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La mexicana también dijo que no se pueden repetir estos enfrentamientos entre los fandoms, que suelen interpretar las palabras a su conveniencia y siempre buscan amplificar situaciones mínimas.

Para Danna, este tipo de dinámicas no solo afectan la percepción pública de los artistas, sino que también generan un ambiente tóxico en la industria musical.

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