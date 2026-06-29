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Famosos reaccionaron tras carta de Karol G a Abelardo de la Espriella

Valentino Lázaro y Diana Ángel fueron algunos de los famosos que se pronunciaron sobre el mensaje de Karol G a de la Espriella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Famosos tras mensaje de karol g a de la espriella
Famosos reaccionaron a mensaje de Karol G a de la Espriella/AFP: ROMAIN MAURICE/CANAL RCN

La cantante Karol G sorprendió a sus fanáticos al dedicarle a una carta al Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, donde le pidió asumir su nuevo rol con responsabilidad y pensar en todos, incluso en quienes no lo apoyaron.

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¿Qué le Karol G a Abelardo de la Espriella?

La Bichota compartió un mensaje en su cuenta de X, en la que suma millones de seguidores y le señaló que no olvide pensar en los niños que merecen educación, en los menos favorecidos, los campesinos y quienes más lo necesitan.

Además, le pidió resultados para mejorar la vida de millones de colombianos.

karol g envio mensaje a abelardo de la espriella

Luego de su mensaje, se provocó una ola de diversos comentarios en redes sociales, donde muchos fanáticos la apoyaron, mientras que otros no tardaron en criticarla.

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¿Qué famosos reaccionaron tras el mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella?

Entre las muchas personas que reaccionaron sobre el mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella, se presentaron algunos famosos, entre ellos el influenciador y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Valentino Lázaro, la actriz Diana Ángel y el actor Jorge Cárdenas.

El creador de contenido compartió un video en una de sus redes sociales, donde agregó "Papacito" de Karol G y opinó al respecto.

"Entonces están funando a Karol G por pedirle al Gobierno entrante que trabaje por un mejor país y que deje ya de polarizar, ¿real?Más allá de las diferencias, ¿no deberíamos estar todos de acuerdo en pedir un mejor país y menos polarización?", dijo.

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Por su parte, los actores Diana Ángel y Roberto Cárdenas repostearon en sus cuentas de X la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y agregaron su respectiva opinión.

karol g recibe comentarios tras mensaje a abelardo

La actriz y también exparticipante de La casa de los famosos Colombia le agradeció por sus palabras, mientras que el actor Roberto Cárdenas la cuestionó.

"Gran mensaje de Karol G. También le daría una gran altura si enviara el mismo a Petro, a quien ayudó a elegir e incumplió todas las promesas que hizo en su campaña. Quien, además, jamás gobernó para todos y quien deja el gobierno más corrupto de la historia. ¿Lo hará?", le expresó.

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