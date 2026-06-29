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Venezolanos pedían "que tiemble la tierra" segundos antes del terremoto: video viral

Se viralizó en redes sociales un video que muestra a varias personas gritando que hubiese movimientos antes de la catástrofe en Venezuela.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Terremoto
Venezolanos pedían "que tiemble la tierra" segundos antes del terremoto | Foto Federico Parra / AFP.

Tras los terremotos en Venezuela, los cuales sucedieron hace unos días, siguen los rescates y la búsqueda de quienes quedaron bajo los escombros.

Todo ocurrió el pasado 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron la zona norte y centro-occidental de Venezuela. De inmediato, en redes sociales empezaron a compartir distintos contenidos de lo vivido en el país vecino de Colombia.

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Desde predicciones hasta rescates emotivos, es común que en internet se encuentre de todo un poco. Por este motivo es que siguen revelándose videos de los momentos previos a los movimientos telúricos.

Venezuela
Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras unos terremotos | Foto Miguel Medina / AFP.

¿Cuál es el video de los venezolanos que gritaban que temblara la tierra antes del terremoto en Venezuela?

Uno de los clips que le está dando la vuelta al mundo tiene que ver con un grupo de personas que segundos antes de que se presentaran los terremotos estaban pidiendo que la tierra temblara.

Sí, tal como se mencionó anteriormente, en el video es posible escuchar a varias personas que estaban celebrando y diciendo que "la tierra tiembla"; después de esto los gritos llegaron porque empezó el terremoto.

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A raíz del contenido infundido en internet, son varias las especulaciones que hay, como, por ejemplo, dicen que pudo haber sido un "ritual" o algo parecido. El locutor Daniel Trespalacios compartió en sus redes sociales el video viral, en el que varios consignaron sus creencias de lo que pudo haber ocurrido.

¿Qué pasó tras los terremotos en Venezuela?

Uno de los Estados más afectados en Venezuela por cuenta de los terremotos es Guaira, Caracas y otros territorios cercanos también sufrieron los mayores estragos.

Las cifras son desoladoras. Las autoridades han informado que más de 1.700 personas perdieron la vida, mientras que la cifra de heridos asciende a 5.000. Asimismo, equipos de emergencia venezolanos trabajan junto a rescatistas de varios países en la búsqueda de sobrevivientes.

Terremoto Venezuela
Continúan los rescates en Venezuela tras terremotos | Foto Juan Barreto / AFP.

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Por otra parte, las autoridades mantienen la alerta por las réplicas mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los escombros. También avanza la evaluación de los daños a la infraestructura y la atención a miles de familias desplazadas.

En Colombia, los famosos se han venido pronunciado y prestando sus redes sociales para compartir cualquier información relacionada con la sacudida de la tierra en Venezuela.

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