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Familia vivió el terremoto de Venezuela en medio de una revelación de género: todo quedó en video

Sin pensarlo, lo que empezó como una celebración terminó en angustia por cuenta de los temblores en Venezuela.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Terremoto
Familia vivió el terremoto de Venezuela en medio de una revelación de género | Foto de Freepik.

Siguen viralizándose videos de los terremotos que ocurrieron en Venezuela hace unos días. El país vecino de Colombia se encuentra enfrentando una de las peores catástrofes en sus tiempos.

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Con la llegada de las nuevas tecnologías, la información avanza de manera rápida y más de una persona logró salvarse antes de que comenzara el movimiento telúrico. Mientras tanto, hay quienes estaban llevando a cabo actividades cuando empezó a temblar.

Tal es el caso de una familia que se encontraba en la reunión de la revelación del género de un bebé cuando empezaron los temblores en Venezuela. Sí, el terremoto se dio en medio de la revelación y todo quedó en video.

Revelación de género
Revelación de género de un bebé | Foto de Freepik.

¿Cómo se vivió el terremoto de Venezuela en medio de la revelación de género?

En el contenido infundido en redes sociales se puede ver el momento en el que la familia estaba esperando la noticia de si el bebé en camino sería una niña o un niño; ahí empezaron los temblores y el agua de la piscina no dejaba de moverse.

Entretanto, se escucha a una mujer orando, pidiendo para que cesaran los movimientos de la tierra, y otros salieron del lugar en el que se encontraban. Según la información consignada en el video, todos los asistentes estuvieron a salvo.

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"Así vivimos los más recientes acontecimientos de nuestro país, gracias a Dios todos los presentes estamos bien. Felices por saber que un nuevo varón llega a la familia, pero muy tristes con todas las informaciones y hechos lamentables en el país. Dios nos bendice", dice la descripción del clip.

 

¿Qué se sabe de los terremotos en Venezuela?

Los terremotos en Venezuela ocurrieron el pasado 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, provocando una de las mayores tragedias recientes del país.

Entre las zonas más afectadas se encuentran La Guaira, Caracas y otros sitios aledaños. El reporte de las autoridades es de más de 1.700 fallecidos, más de 5.000 heridos y miles de personas desplazadas.

Venezuela
Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras unos terremotos | Foto Miguel Medina / AFP.

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Por otra parte, desde el primer movimiento se han registrado réplicas, incluida una de magnitud 4,2 este lunes, que volvió a generar miedo. Finalmente, avanzan los rescates con equipos de búsqueda venezolanos y apoyos de diferentes países.

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