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Reconocido futbolista rompió en llanto tras marcar un gol: acababa de sufrir una dolorosa pérdida

El jugador recibió el apoyo de sus compañeros después de protagonizar uno de los momentos más emotivos del Mundial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
reconocido futbolista rompió en llanto tras anotar un gol
Reconocido futbolista se desplomó en llanto tras marcar un gol: acababa de sufrir una dolorosa pérdida (Foto freepik) (Foto Molly Darlington / AFP)

El Mundial 2026 continúa dejando imágenes que trascienden lo deportivo. Durante el partido entre Países Bajos y Marruecos, uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió después de que un jugador neerlandés anotara un gol y, en lugar de celebrarlo con euforia, rompiera en llanto sobre el terreno de juego.

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Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde miles de aficionados expresaron su apoyo al futbolista tras conocerse la difícil situación personal que atraviesa.

¿Quién es el futbolista que rompió en llanto?

Se trata de Cody Gakpo, delantero de la selección de Países Bajos y del Liverpool F.C. El jugador vive uno de los momentos más difíciles de su vida luego de confirmar, junto a su pareja, la pérdida del bebé que esperaban.

La noticia fue dada a conocer el pasado 27 de junio a través de sus redes sociales, donde ambos compartieron un mensaje pidiendo respeto y privacidad para afrontar el duelo en familia.

La pareja, que ya tiene un hijo llamado Samuel, explicó que estaba atravesando un momento muy doloroso y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores y personas cercanas.

“Con corazones rotos, compartimos la noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Por siempre amado. Por siempre nuestro hijo”, escribieron.

Cody Gakpo rompió en llanto tras anotar un gol
Cody Gakpo rompió en llanto tras anotar un gol en el Mundial 2026. (Foto Francois Nel / AFP)

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¿Cómo reaccionó Cody Gakpo tras el gol?

Durante el encuentro frente a Marruecos, Gakpo logró abrir el marcador para la selección neerlandesa. Sin embargo, apenas el balón cruzó la línea de gol, el delantero se arrodilló sobre el césped y no pudo contener las lágrimas.

Las cámaras captaron el momento en el que el jugador permanecía emocionado en la mitad del campo de juego. La escena conmovió tanto a los asistentes como a quienes vieron el emotivo momento desde las redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron los compañeros de Cody Gakpo tras la anotación?

Al ver la reacción de Gakpo, varios de sus compañeros se acercaron inmediatamente para abrazarlo y acompañarlo en medio del emotivo momento. El equipo completo rodeó al delantero, quien recibió el apoyo de los demás jugadores.

En redes sociales, aficionados destacaron el gesto del plantel neerlandés y enviaron mensajes de solidaridad al futbolista por la difícil situación que atraviesa junto con su esposa.

Cody Gakpo reveló el fallecimiento de su bebé
Cody Gakpo reveló el difícil momento que está viviendo junto a su pareja (Foto Lars Baron / AFP)
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