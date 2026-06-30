Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio. Mientras las labores de rescate avanzan en las zonas más afectadas, un nuevo fenómeno captado en video comenzó a llamar la atención de miles de usuarios en redes sociales.

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Durante la noche del 29 de junio, habitantes venezolanos compartieron grabaciones en las que se observan unos destellos rojizos que iluminaron el cielo. Las imágenes rápidamente se viralizaron y dieron paso a todo tipo de especulaciones sobre su origen.

Misterioso fenómeno iluminó el cielo de Venezuela tras los terremotos y quedó grabado en video (Foto IA)

¿Qué muestran los videos grabados en Venezuela?

Los usuarios de X revelaron que Caracas y La Guaira estaban siendo las afectadas por fuertes lluvias, donde además de las precipitaciones se presentaron tormentas eléctricas con numerosos rayos y truenos.

En medio de esas condiciones climáticas, varias personas captaron unos destellos de color rojo que aparecían entre las nubes durante las descargas eléctricas. Debido al contexto que atraviesa el país, muchos habitantes manifestaron preocupación, pues aún permanecen en alerta después de los terremotos y las réplicas registradas en los últimos días.

Algunos usuarios incluso relacionaron el fenómeno con teorías difundidas en internet. Entre ellas, hubo quienes afirmaron que las luces podrían estar asociadas a supuestos proyectos de manipulación atmosférica. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones.

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¿Qué son realmente los relámpagos rojos?

Especialistas explican que este tipo de imágenes puede corresponder a un fenómeno óptico relacionado con tormentas eléctricas intensas.

Los llamados relámpagos rojos pueden producirse cuando una descarga eléctrica atraviesa una atmósfera con alta concentración de humedad, partículas de polvo, humo o contaminación. En esas condiciones, la atmósfera filtra parte de la luz emitida por el rayo y permite que predominen los tonos rojizos.

También existen fenómenos atmosféricos conocidos como sprites rojos, que son descargas eléctricas de gran altitud generadas sobre tormentas muy intensas.

Hasta el momento, ninguna autoridad meteorológica venezolana ha informado que el fenómeno represente un riesgo adicional para la población. Todo apunta a que se trató de un efecto asociado a la intensa actividad eléctrica registrada durante la tormenta.