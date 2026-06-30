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Los mejores memes que dejó el mensaje de Karol G al presidente electo Abelardo de la Espriella

Los memes no se hicieron esperar tras el contundente mensaje de Karol G al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G se volvió tendencia por los memes que desató su mensaje al presidente electo
Las redes estallaron con memes tras el mensaje que Karol G dedicó Abelardo de la Espriella. (Fotos: AFP)

Karol Gse apoderó de las tendencias en Colombia luego de enviar un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Varios famosos reaccionaron a su publicación, mientras que en redes sociales muchos usuarios respondieron con una ola de memes.

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¿Por qué Karol G generó división de opiniones tras su mensaje a Abelardo de la Espriella?

La cantante colombiana, a través de sus redes sociales, compartió hace unos días un contundente mensaje dirigido al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que le decía que, luego de finalizar la campaña para la elección, empezaba una nueva etapa y ahora debía gobernar.

En su publicación también habló de las diferencias de opiniones y de pensamientos que existen entre los colombianos. Además, hizo referencia a la responsabilidad que implica asumir el cargo y aseguró que, más allá del partido político al que pertenezca, lo más importante es Colombia.

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"Los niños merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes y los campesinos que sostienen esta tierra", escribió ‘La Bichota’.

Karol G se volvió tendencia por los memes que desató su mensaje al presidente electo
Las redes estallaron con memes tras el mensaje que Karol G dedicó Abelardo de la Espriella. (Foto: AFP)

Tras su publicación, varios famosos que están con el presidente electo, pero también en desacuerdo le respondieron.

Y usuarios tampoco que se quedaron atrás y muchos reaccionaron con memes en redes sociales.

¿Cuáles fueron los memes para Karol G tras su mensaje a Abelardo de la Espriella?

En redes sociales, el nombre de Karol G sigue siendo tendencia tras el controversial mensaje que compartió sobre Abelardo de la Espriella y por su reciente participación en el concierto de Rosalía donde hizo confesión sobre su expareja, Feid.

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En X, los usuarios han reaccionado con memes inspirados en escenas de novelas, como uno que dice: "Karol G viendo cómo todos se fueron en su contra".

Otro de los memes decía: "Cada vez que comparan a Karol G con Shakira” en las imágenes hacen referencia chigüiros bebé del Casanare.

Karol G se volvió tendencia por los memes que desató su mensaje al presidente electo
Las redes estallaron con memes tras el mensaje que Karol G dedicó Abelardo de la Espriella. (Foto: AFP)

También compartieron imágenes de Rosalía cuando presentó a Karol G en su reciente concierto.

 

Y es que desde hace un tiempo Karol G ha sido muy criticada en redes sociales luego de expresar públicamente sus opiniones, no solo sobre política, sino también por temas relacionados con su expareja.

 

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