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Nuevo sismo sacudió a Venezuela este martes 30 de junio: ¿en qué regiones y de qué magnitud?

La Fundación venezolana de sismos reportó nuevas alertas de sismos en el país tras los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga

En medio del doble terremoto que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio, se reportaron nuevos episodios de sismos en el país vecino a Colombia este martes 30 de junio en distintas regiones.

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¿En qué regiones de Venezuela ocurrió un nuevo sismo en Venezuela?

Nuevo sismo sacudió a Venezuela este martes 30 de junio: ¿en qué regiones y de qué magnitud?
¿En qué regiones de Venezuela se reportó el sismo? | Foto: Freepik

En horas de la madrugada de este martes 30 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, más conocida como FUNVISIS reportó nuevas alertas de sismo ocurridas en este país.

El primer comunicado que se informó FUNVISIS a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 500 mil seguidores, se evidencia que se han reportado distintos sismos en las partes del país, el primero que ocurrió fue en San Felipe, Venezuela, el cual obtuvo una magnitud de 3.1, pues, expresaron las siguientes palabras:

“Sismo el 20 de junio a las 06:47 de una magnitud de: 3.1 con una profundidad de 1.3 kilómetros al noreste de San Felipe”, agregó la FUNVISIS.

En otras de las zonas en las que se presentaron sismos este 30 de junio en Venezuela fue al noroeste de Naiguata y en otras regiones de Venezuela.

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Aunque por el momento no se han presentado más fenómenos de sismo en el país vecino a Colombia, miles de ciudadanos se encuentran bajo la expectativa de fuerte hecho que sacudió al país en el que se reportaron no solo fallecidos y heridos, sino también, un alto porcentaje de desaparecidos.

¿Cuándo ocurrió el doble terremoto en Venezuela y cuál fue su magnitud?

El pasado 24 de junio, se presentaron dos terremotos en el país vecino a Colombia en el que el primero tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo de 7.5.

Las zonas que principalmente se vieron afectadas en medio del doble terremoto fueron en La Guaira y Caracas Venezuela, en el que ocurrieron varios estragos en medio del siniestro.

Nuevo sismo sacudió a Venezuela este martes 30 de junio: ¿en qué regiones y de qué magnitud?
Así ocurrió el sismo en Venezuela. | Foto: Freepik

Por el momento, los respectivos equipos de rescate se han mantenido bajo las respectivas búsquedas de las personas que se han reportado como desaparecidas, pues, por el momento, varios futbolistas y figuras que también hacen parte del entretenimiento fueron reportadas como desaparecidas.

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