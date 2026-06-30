Vidente lanzó inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial 2026: “La veo en la final”

La Selección Colombia mantiene la ilusión de millones de aficionados tras su destacado desempeño en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional terminó como líder de su grupo después de disputar tres partidos, con dos victorias y un empate frente a Portugal, resultado que le permitió avanzar invicto a los dieciseisavos de final.

El buen momento de la Tricolor ha generado todo tipo de análisis deportivos, pero también predicciones de personas dedicadas a la lectura de cartas y la interpretación espiritual. Una de ellas aseguró que el combinado nacional tendría un papel histórico en esta Copa del Mundo.

¿Qué predijo la vidente sobre la Selección Colombia en el Mundial?

La creadora de contenido Sofía del Guercio, quien suele publicar lecturas de cartas en redes sociales, compartió un video en el que consultó el tarot para conocer el futuro de la Selección Colombia en el torneo.

Según explicó, la primera carta que apareció fue El Sol, una de las cartas más positivas dentro del tarot. Para la vidente, este símbolo representa éxito, reconocimiento y buenos resultados.

Con base en esa lectura, aseguró que Colombia tendría un desempeño destacado durante el Mundial e incluso afirmó que visualiza al equipo disputando la gran final del campeonato.

"El sol brillará para nuestro equipo de Colombia. Yo pienso y veo claramente que vamos a hacer un maravilloso papel en el mundial y que estaremos en la final peleando la copa"

Además, recomendó que el grupo mantenga la unión dentro del camerino, evite conflictos internos y conserve la tranquilidad durante los partidos decisivos.

"Recomiendo a nuestra selección con toda la fe en Dios, les recomiendo que usen y manejen la inteligencia, se mantengan unidos y que no haya discordia"

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Después de clasificar como primera de su grupo, Colombia disputará los dieciseisavos de final frente a Ghana el próximo 3 de julio, a las 8:30 p. m. (hora colombiana).

Colombia se prepara para jugar contra Ghana el viernes 3 de julio. (Foto Michael Reaves / AFP)

¿Cuál sería el camino de Colombia hacia la final?

Si la Tricolor supera a Ghana, avanzaría a los octavos de final, donde enfrentaría al ganador de la llave entre Suiza y Argelia.

En caso de seguir avanzando, el siguiente reto sería Argentina en unos hipotéticos cuartos de final. Posteriormente, una eventual semifinal podría enfrentar al combinado colombiano con selecciones como Brasil, Noruega, México o Inglaterra.

Si logra superar todas esas fases, Colombia disputaría la final del Mundial 2026 frente a alguno de los equipos que se perfilan por el otro lado del cuadro, entre ellos Francia, Portugal o España.

Aunque el futuro deportivo aún se definirá en la cancha, las predicciones sobre la Selección Colombia continúan alimentando la ilusión de los aficionados que sueñan con ver al equipo levantar por primera vez la Copa del Mundo.