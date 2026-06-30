Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Duelo en la comedia: falleció reconocida celebridad tras los terremotos en Venezuela, ¿quién?

Tras varios días de búsqueda, familiares de la reconocida comediante confirmaron su fallecimiento y el de su hija.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la comedia: falleció reconocida celebridad tras los terremotos en Venezuela, ¿quién?
¿Quién fue la reconocida comediante que falleció en medio de los terremotos? | Foto: Freepik

El mundo de la televisión y de la comedia se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de reconocida humorista venezolana al ser hallada sin vida junto a su hija en medio del doble terremoto ocurrido en el país.

Tras varios días en el que la familia de la comediante se pronunció en varias ocasiones acerca de su rastro, los familiares confirmaron su fallecimiento tras el lamentable siniestro.

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida comediante que fue hallada sin vida tras los dobles terremotos en Venezuela?

Duelo en la comedia: falleció reconocida celebridad tras los terremotos en Venezuela, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Gabriela Fleritt. | Foto: Freepik

El nombre de Gabriela Fleritt se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida comediante venezolana, sino también por confirmarse su doloroso fallecimiento, el de su hija y nieto.

La noticia fue principalmente confirmada del fallecimiento de la comediante fue principalmente revelada a través de un comunicado oficial compartido por parte de uno de sus familiares en su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras:

“Con profundo dolor, informamos que tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presenten en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera. En medio de esta inmensa búsqueda, les agradecemos a todas las personas que nos ayudaron”, expresó Eduardo Fleritt en la descripción de la publicación.

Tras confirmarse el fallecimiento de la comediante, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones en las redes sociales tras el lamentable terremoto que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio, los cuales tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.4.

Duelo en la comedia: falleció reconocida celebridad tras los terremotos en Venezuela, ¿quién?
¿Cómo ocurrió el doble terremoto en Venezuela? | Foto: Freepik

¿Quién fue Gabriela Fleritt y por qué dejó un importante legado en su carrera?

Gabriela Fleritt dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por todo lo que vivió a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por participar en importantes producciones.

Con base en esto, varios de los seguidores han recordado las últimas publicaciones que compartió Gabriela, en la que no solo se evidencia que realizaba contenido en sus redes sociales, sino también, por caracterizarse en el campo de la comedia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Temblor sorprendió a varias ciudades de la costa colombiana este martes: así se sintió Viral

Nuevo temblor sacudió la costa colombiana este martes 30 de junio: ¿de cuánto fue su magnitud?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el más reciente sismo en la costa colombiana y reveló de cuánto fue su magnitud.

Sale a la luz video de Maradona tras compartir predicción sobre el Mundial 2026: ¿qué dijo? Mundial de fútbol

Sale a la luz video de Maradona tras compartir predicción sobre el Mundial 2026: ¿qué dijo?

El recordado futbolista argentino hizo una contundente predicción sobre el equipo ganador del Mundial 2026.

Richard Ríos en el terreno de juego - Bandera de Venezuela. Viral

Richard Ríos rompió el protocolo y dedicó un conmovedor mensaje a Venezuela: esto dijo

Richard Ríos no quiso dejar pasar por alto la oportunidad para expresar su completo apoyo al pueblo venezolano.

Lo más superlike

La donación de Mr. Stiven para Venezuela provocó una fuerte reacción de Rey Grupero Influencers

Mr. Stiven mostró cuánto donó a Venezuela y un influencer mexicano arremetió contra él

Rey Grupero cuestionó la donación del colombiano Mr. Stiven para Venezuela tras mostrar por error el valor.

Karol g sobre ivan duque Karol G

Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado