El mundo de la televisión y de la comedia se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de reconocida humorista venezolana al ser hallada sin vida junto a su hija en medio del doble terremoto ocurrido en el país.

Tras varios días en el que la familia de la comediante se pronunció en varias ocasiones acerca de su rastro, los familiares confirmaron su fallecimiento tras el lamentable siniestro.

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¿Quién fue la reconocida comediante que fue hallada sin vida tras los dobles terremotos en Venezuela?

Así se confirmó el fallecimiento de Gabriela Fleritt. | Foto: Freepik

El nombre de Gabriela Fleritt se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida comediante venezolana, sino también por confirmarse su doloroso fallecimiento, el de su hija y nieto.

La noticia fue principalmente confirmada del fallecimiento de la comediante fue principalmente revelada a través de un comunicado oficial compartido por parte de uno de sus familiares en su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras:

“Con profundo dolor, informamos que tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presenten en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera. En medio de esta inmensa búsqueda, les agradecemos a todas las personas que nos ayudaron”, expresó Eduardo Fleritt en la descripción de la publicación.

Tras confirmarse el fallecimiento de la comediante, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones en las redes sociales tras el lamentable terremoto que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio, los cuales tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.4.

¿Cómo ocurrió el doble terremoto en Venezuela? | Foto: Freepik

¿Quién fue Gabriela Fleritt y por qué dejó un importante legado en su carrera?

Gabriela Fleritt dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por todo lo que vivió a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por participar en importantes producciones.

Con base en esto, varios de los seguidores han recordado las últimas publicaciones que compartió Gabriela, en la que no solo se evidencia que realizaba contenido en sus redes sociales, sino también, por caracterizarse en el campo de la comedia.