Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Reconocido actor de telenovelas apareció con vida tras ser reportado como desaparecido en Venezuela

El actor permaneció desaparecido tras los terremotos en Venezuela y su familia finalmente recibió una noticia alentadora.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Angustia por reconocido actor desaparecido terminó de forma inesperada: fue hallado con vida
Reconocido actor de telenovelas apareció con vida tras ser reportado como desaparecido en Venezuela (Foto IA)

En medio de la emergencia que enfrenta Venezuela por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una noticia trajo alivio para familiares, amigos y seguidores de un reconocido actor de telenovelas.

Artículos relacionados

Luego de varios días sin conocer su paradero, un reconocido artista fue encontrado con vida tras haber sido reportado como desaparecido.

La información fue confirmada por medios internacionales, que señalaron que el actor logró sobrevivir a la tragedia que dejó cientos de fallecidos, miles de heridos y el colapso de numerosas edificaciones en distintas zonas del país.

¿Quién es el actor que fue encontrado con vida?

Se trata del actor venezolano Juan Carlos Baena, de 59 años, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares tras los fuertes movimientos sísmicos que sacudieron al país.

Durante varios días no se tuvo información sobre su ubicación, lo que generó preocupación entre personas cercanas y seguidores. Sin embargo, el pasado 28 de junio una amiga del artista confirmó que Baena fue encontrado con vida y que se encuentra en buen estado de salud.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, agradeció a todas las personas que ayudaron a compartir la información sobre su desaparición y a quienes estuvieron atentos durante las labores de búsqueda.

De acuerdo con medios internacionales, Juan Carlos Baena había regresado recientemente a Venezuela después de vivir varios años en Estados Unidos.

El actor tomó la decisión de volver a su país natal para acompañar a su madre, quien atraviesa un delicado estado de salud. Fue precisamente durante esa visita cuando ocurrieron los terremotos que dejaron graves afectaciones en diferentes ciudades venezolanas.

Su desaparición coincidió con las horas más críticas de la emergencia, cuando numerosas edificaciones colapsaron y las comunicaciones quedaron interrumpidas en varias zonas del país.

Hallan con vida a reconocido actor de telenovelas que estaba desaparecido tras los terremotos
Angustia por Juan Carlos Baena, reconocido actor desaparecido: fue hallado con vida (Foto IA)

Artículos relacionados

¿Quién es Juan Carlos Baena, el actor que fue rescatado con vida en Venezuela?

Juan Carlos Baena fue uno de los rostros más conocidos de las telenovelas venezolanas durante las décadas de 1990 y 2000.

A lo largo de su carrera participó en producciones como La pandilla de los siete, Morena Clara, Como tú ninguna, Llovizna, Niña mimada, La mujer de mi vida, La revancha, Ser bonita no basta, Pura pinta, Eva Luna y Aurora, entre otras.

Posteriormente se radicó en Miami, donde continuó su trayectoria artística participando en producciones de Telemundo.

Mientras continúan las labores de rescate en Venezuela, el hallazgo con vida del actor representa una de las pocas noticias positivas en medio de una tragedia que ha afectado a miles de familias y que también alcanzó a figuras del deporte y el entretenimiento.

Hallan con vida a Juan Carlos Baena, reconocido actor de telenovelas, que estaba desaparecido tras los terremotos
Hallan con vida a Juan Carlos Baena, reconocido actor de telenovelas, que estaba desaparecido tras los terremotos (Foto IA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Temblor sorprendió a varias ciudades de la costa colombiana este martes: así se sintió Viral

Nuevo temblor sacudió la costa colombiana este martes 30 de junio: ¿de cuánto fue su magnitud?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el más reciente sismo en la costa colombiana y reveló de cuánto fue su magnitud.

Sale a la luz video de Maradona tras compartir predicción sobre el Mundial 2026: ¿qué dijo? Mundial de fútbol

Sale a la luz video de Maradona tras compartir predicción sobre el Mundial 2026: ¿qué dijo?

El recordado futbolista argentino hizo una contundente predicción sobre el equipo ganador del Mundial 2026.

Richard Ríos en el terreno de juego - Bandera de Venezuela. Viral

Richard Ríos rompió el protocolo y dedicó un conmovedor mensaje a Venezuela: esto dijo

Richard Ríos no quiso dejar pasar por alto la oportunidad para expresar su completo apoyo al pueblo venezolano.

Lo más superlike

La donación de Mr. Stiven para Venezuela provocó una fuerte reacción de Rey Grupero Influencers

Mr. Stiven mostró cuánto donó a Venezuela y un influencer mexicano arremetió contra él

Rey Grupero cuestionó la donación del colombiano Mr. Stiven para Venezuela tras mostrar por error el valor.

Karol g sobre ivan duque Karol G

Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado