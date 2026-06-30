En medio de la emergencia que enfrenta Venezuela por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una noticia trajo alivio para familiares, amigos y seguidores de un reconocido actor de telenovelas.

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Luego de varios días sin conocer su paradero, un reconocido artista fue encontrado con vida tras haber sido reportado como desaparecido.

La información fue confirmada por medios internacionales, que señalaron que el actor logró sobrevivir a la tragedia que dejó cientos de fallecidos, miles de heridos y el colapso de numerosas edificaciones en distintas zonas del país.

¿Quién es el actor que fue encontrado con vida?

Se trata del actor venezolano Juan Carlos Baena, de 59 años, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares tras los fuertes movimientos sísmicos que sacudieron al país.

Durante varios días no se tuvo información sobre su ubicación, lo que generó preocupación entre personas cercanas y seguidores. Sin embargo, el pasado 28 de junio una amiga del artista confirmó que Baena fue encontrado con vida y que se encuentra en buen estado de salud.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, agradeció a todas las personas que ayudaron a compartir la información sobre su desaparición y a quienes estuvieron atentos durante las labores de búsqueda.

De acuerdo con medios internacionales, Juan Carlos Baena había regresado recientemente a Venezuela después de vivir varios años en Estados Unidos.

El actor tomó la decisión de volver a su país natal para acompañar a su madre, quien atraviesa un delicado estado de salud. Fue precisamente durante esa visita cuando ocurrieron los terremotos que dejaron graves afectaciones en diferentes ciudades venezolanas.

Su desaparición coincidió con las horas más críticas de la emergencia, cuando numerosas edificaciones colapsaron y las comunicaciones quedaron interrumpidas en varias zonas del país.

Angustia por Juan Carlos Baena, reconocido actor desaparecido: fue hallado con vida (Foto IA)

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¿Quién es Juan Carlos Baena, el actor que fue rescatado con vida en Venezuela?

Juan Carlos Baena fue uno de los rostros más conocidos de las telenovelas venezolanas durante las décadas de 1990 y 2000.

A lo largo de su carrera participó en producciones como La pandilla de los siete, Morena Clara, Como tú ninguna, Llovizna, Niña mimada, La mujer de mi vida, La revancha, Ser bonita no basta, Pura pinta, Eva Luna y Aurora, entre otras.

Posteriormente se radicó en Miami, donde continuó su trayectoria artística participando en producciones de Telemundo.

Mientras continúan las labores de rescate en Venezuela, el hallazgo con vida del actor representa una de las pocas noticias positivas en medio de una tragedia que ha afectado a miles de familias y que también alcanzó a figuras del deporte y el entretenimiento.