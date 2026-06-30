Wilson Contreras lanzó el bate con fuerza y conectó un jonrón durante un partido de beisbol entre Boston y Los Yankees de Nueva York. Al terminar el partido su equipo, salió victorioso con un marcador de 6-3. Sin embargo, en vez de celebrar la victoria con emoción, el deportista rompió en llanto en el banquillo.

El jugador de Boston es venezolano y nació en Puerto Cabello, Carabobo (JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el famoso chamán de Ghana, que haría ritual contra Colombia?

¿Quién es Wilson Contreras?

Wilson Contreras es un destacado beisbolista que nació en Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela. El deportista se unió al equipo de Boston Red Sox en el año 2016, y ha sido reconocido por su excelente desempeño en el sector ofensivo.

Wilson Contreras se encuentra pasando por un momento difícil tras conocer sobre los terremotos de su país de origen, Venezuela. Estos terremotos han dejado a miles de personas fallecidas y alrededor de 50,000 personas desaparecidas.

De acuerdo con el beisbolista, no ha sido fácil ver por lo que está atravesando su país.

“Todo lo que está pasando en Venezuela no es fácil de ocultar”. “No es fácil simplemente presentarse y jugar con todo lo que está sucediendo en mi país.”

Wilson Contreras rompió en llanto en el banquillo por la situación de su tierra natal (JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

Artículos relacionados Viral Mujer que predijo terremoto en Venezuela pronostica sismos en Colombia: esto alertó

¿Cuál fue la jugada que hizo que Wilson Contreras rompiera en llanto?

De acuerdo con Contreras, estar en el partido mientras se vive una situación tan compleja en su tierra natal fue todo un reto, por lo que decidió darles visibilidad a todos sus compatriotas.

Wilson Contreras le dio con el bate a la pelota y conectó un jonrón de 128 metros. Luego miró hacia el banco de Boston y gritó “¡Venezuela!” y luego recorrió un jonrón de tres carreras, que sería el número 18 de su temporada.

Al sentarse en el banquillo, el beisbolista no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar.

¿Qué dijo Wilson Contreras sobre la jugada simbólica que realizó?

Wilson Contreras expresó que todo se trató de una jugada simbólica, que mostrara que Venezuela estaba en sus pensamientos y que les recordara a las personas por los momentos complicados que su país atraviesa.

“Siento que podría estar allí ayudando a la gente y no puedo hacerlo”, dijo Contreras. “Y el jonrón representa algo que le pido a Dios que suceda, porque es lo único que puedo hacer físicamente por Venezuela en este momento. Por eso me emocioné tanto”.

Actualmente, continúan los operativos de rescate en Venezuela y miles de personas se encuentran enviando alimentos, ropa, y medicamentos a este país que ha sido fuertemente afectado por los terremotos.