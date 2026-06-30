Kei Linch lanzó su nuevo sencillo “BLUZZ” junto a Oblivion’s Mighty Trash: un homenaje a sus raíces

Dos de los nombres más importantes de la nueva generación del rap se unieron para darle visibilidad a la industria de la música Rap en Colombia.

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¿Quién es Kei Linch?

Karla Lucía Cajamarca, conocida artísticamente como Kei Linch, es una cantante de rap, hip hop, R&B, soul y algunos otros sonidos urbanos. Kei nació el 26 de enero de 2001 en Madrid, Cundinamarca; pero fue criada en Bogotá.

Durante varios años, Kei utilizó el nombre artístico de Anarkía, inspirado en su interés por las ideologías anarquistas. A pesar de que muchos de sus seguidores la conocían bajo ese sobrenombre, decidió cambiarlo por el que tiene actualmente.

Kei Linch antes era conocida como "narkía" (Foto de Canal RCN)

Según lo que ha explicado, su nombre artístico nació de un apodo que utilizaba su mamá (“Kalinchis”), el cual terminó utilizando como identidad propia.

En 2021, la carrera de Kei Linch se vio marcada por un reality de televisión donde dio a conocer su talento: El Factor X. Aunque no ganó el programa, fue una de las concursantes más recordadas de la temporada.

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¿De qué se trata la nueva canción de Kei Linch con Oblivion’s Mighty Trash?

Kei Linch es uno de los nombres más importantes de la nueva generación del rap en Colombia, con letras que hablan del barrio, de la identidad, la salud mental, el feminismo y las desigualdades sociales.

Es por ello que, el 25 de junio, Kei se unió con el rapero paisa Oblivion’s Mighty Trash para lanzar una de sus canciones más personales e importantes. Se trata de “BLUZZ”, un sencillo que está compuesto con lo mejor de ambos artistas.

La canción habla sobre aquella conexión entre las diferentes realidades de los artistas, ya que provienen y crecieron en distintas ciudades, pero llegando a la conclusión de que ambas hacen parte del mismo país y de la misma identidad colombiana.

Nueva canción de Kei Linch: "BLUZZ" (Foto de Freepik)

“BLUZZ” es un sencillo que, además, les hace justicia a todos los principios del rap, respetando las culturas sin filtros y mostrando su cotidianidad. El video oficial de la canción hace parte esencial de su composición y lanzamiento, ya que muestra como el skate y el rap vienen del mismo lugar: la apropiación del espacio público y la libertad de expresión.