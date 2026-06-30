Melissa Martínez rompió el silencio y respondió a los rumores de romance con Altafulla

En medio de los rumores que aseguran que Melissa Martínez y Andrés Altafulla tendrían un romance, en las últimas horas, la reconocida presentadora de televisión rompió el silencio y dio a conocer si en realidad existe o no una relación entre ella y el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Melissa Martínez confirmó su romance con Andrés Altafulla? Esto dijo la presentadora

Todo se dio a raíz de una reciente publicación que hizo un usuario de noticias de entretenimiento en Instagram, en donde habrían confirmado que, entre Melissa y Altafulla estaría cocinándose algo, situación que llevó a que la misma periodista deportiva comentara el post dejando claro de una vez por todas qué es lo que sucede con el cantante.

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"Pero qué tanto invento, Dios", fueron las palabras de la exitosa comunicadora y también empresaria colombiana para confirmar que, contrario a lo que se dice en redes sociales, al parecer todo corresponde precisamente a especulaciones por parte de los internautas.

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¿Por qué se rumora que Melissa Martinez y Altafulla tendrían un romance?

Los rumores de una supuesta cercanía amorosa entre los dos famosos, se dio a raíz del Mundial 2026, esto luego de que en varias oportunidades fueran vistos compartiendo durante los partidos de la Selección Colombia, lo cual, ante los ojos de sus seguidores fue imposible dejar pasar por alto, pues para muchos es claro que podría haber química y conexión.

Además, lo que más llamó la atención hace pocas horas, fue un comentario que hizo el ganador de La casa de los famosos Colombia en un post que compartió Martínez, y, aunque no dijo mayor cosa más que unos emojis, para muchos fue la prueba de que algo vendría sucediendo.

Melissa Martínez publicó estas fotos con Altafulla y las redes reaccionaron. (Foto/ Canal RCN)

"Amé esas fotos con Meli se ven tan lindos", "Soy team Meliflua", "Amamos a Melifulla tu felicidad también es la nuestra", "Hermosos", "Los amo", "Melifulla activo", "Meli no me ilusiones", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho por Melissa, todo indica que entre los dos no habría más que una amistad y no un vínculo romántico como una gran mayoría loa afirma.