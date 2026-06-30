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Isabella Ladera contó el difícil momento que atraviesa en su embarazo: “con el corazón roto”

La modelo venezolana preocupó luego de revelar cómo se siente en medio de su embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera preocupó a sus seguidores con mensaje sobre su embarazo
Isabella Ladera reveló cómo se siente mientras espera la llegada de su bebé. (Foto: AFP y Freepik)

Isabella Ladera reapareció en sus redes sociales luego de los terremotos que sacudieron a Venezuela con un mensaje que llamó la atención, no solo por el dolor que expresó por la tragedia, sino también porque habló sobre la etapa de embarazo que está viviendo.

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¿Qué dijo Isabella Ladera tras los terremotos en Venezuela?

La modelo venezolana, quien suele compartir detalles de su vida personal y de su trabajo, desde que ocurrieron los terremotos en su país ha dejado a un lado las publicaciones relacionadas con su embarazo.

Desde entonces, sus redes sociales han estado enfocadas en compartir información sobre las personas desaparecidas, las labores de rescate y las diferentes historias que han surgido tras la emergencia.

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Aunque actualmente vive en Miami, Isabella se ha mostrado muy conmovida por la situación que atraviesa Venezuela y por los testimonios de las familias afectadas.

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores con mensaje sobre su embarazo
Isabella Ladera reveló cómo se siente mientras espera la llegada de su bebé. (Foto: AFP)

La modelo y empresaria publicó en sus historias de Instagram un mensaje que generó preocupación entre sus millones de seguidores.

"Estamos de luto y es un luto que se sentirá siempre. También hay mucha vida aún que nos necesita bien, porque no podemos dar lo que no tenemos. Unidos somos más fuertes y Venezuela nos necesita bien", escribió.

Y luego de sus dolorosas palabras, muchos comenzaron a preguntarle a Isabella Ladera cómo se encontraba ella y cómo avanzaba su embarazo.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su embarazo?

Ante la pregunta, Isabella decidió responder con otro mensaje en el que agradeció el cariño y explicó por qué ha estado un poco alejada de redes sociales.

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"Quien me conoce sabe cómo me duele mi país y cómo saco las garras por él, solo que ahorita estoy en un momento diferente en mi vida", expresó.

Después reveló que el nacimiento de su bebé podría ocurrir en cualquier momento.

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores con mensaje sobre su embarazo
Isabella Ladera reveló cómo se siente mientras espera la llegada de su bebé. (Foto: AFP)

"Espero que entiendan, porque me tengo que desconectar un poco, nuestro bebé puede llegar en cualquier momento. Literalmente puede llegar en cuestión de horas o días".

También confesó que le ha resultado muy difícil vivir este momento mientras sigue de cerca lo que ocurre en Venezuela.

"Y debo estar así, con el corazón roto", escribió, al explicar que le duele no poder estar en su país ayudando directamente a las personas afectadas por la emergencia.

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