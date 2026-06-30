Westcol radical decisión tras los rumores de infidelidad de Luisa Castro, ¿terminaron?

Westcoly Luisa Castro están de nuevo en medio de la polémica luego de que resurgieran los rumores sobre una supuesta infidelidad que la influenciadora le habría cometido al streamer durante un viaje que realizó a Brasil hace algún tiempo.

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre la supuesta infidelidad a Westcol?

Recientemente, Luisa Castro realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Allí respondió sin filtro a sus seguidores sobre la supuesta infidelidad que habría ocurrido cuando se viralizó una fotografía en la que aparecía en una playa junto a un DJ brasileño.

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"De mí han salido chismes de que yo supuestamente he sido infiel. Yo nunca aclaro nada de eso porque yo sé que son bobadas que me inventan por ahí, pero yo nunca he engañado a una pareja", señaló.

Westcol reaccionó con una decisión que avivó las dudas sobre su relación con Luisa Castro. (Foto: AFP)

Cuando esas imágenes comenzaron a circular en redes sociales, la influenciadora y Westcol se encontraban juntos en un viaje por China. En ese momento, el streamer incluso compartió varios detalles de ese recorrido con sus seguidores.

Y luego ambos continuaron apareciendo juntos con normalidad en diferentes eventos y redes sociales, por lo que muchos pensaron que el tema había quedado atrás.

Sin embargo, desde hace pocos días los rumores volvieron a tomar fuerza en redes sociales y nuevamente comenzaron las especulaciones sobre la relación.

¿Por qué volvieron los rumores sobre Westcol y Luisa Castro?

Los rumores de un ruptura tomó fuerza luego de que varios usuarios notaran que ninguno de los dos sigue al otro en redes sociales, lo que volvió a despertar preguntas sobre lo que estaría pasando entre la pareja.

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Además, muchos relacionaron la respuesta de Luisa Castro sobre la supuesta infidelidad con los recientes rumores que han circulado, ya que aseguró públicamente que nunca le fue infiel a una de sus parejas.

Westcol reaccionó con una decisión que avivó las dudas sobre su relación con Luisa Castro. (Foto: Freepik)

A esto también se sumó una publicación que compartió la influenciadora y que dio de qué hablar: "Nunca confíen en un hombre ni dejen todo por él", escribió.

Poco después también comenzó a circular una imagen de Westcol en la que aparece junto a otra mujer durante uno de los partidos de Colombia en el Mundial.