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Pareja comparte emotivo video de despedida tras quedar atrapados por terremotos en Venezuela

Una pareja atrapada tras el terremoto en Venezuela grabó un video de despedida que terminó conmoviendo a miles.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El video que una pareja grabó bajo los escombros tras el terremoto tiene a miles conmovidos
“Cuiden a mi hijo”: el video de una pareja atrapada tras el terremoto que conmociona las redes (Foto freepik)

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando historias que han conmovido a miles de personas dentro y fuera del país.

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Además de los daños materiales y las víctimas que dejó la emergencia, las labores de rescate también han permitido conocer testimonios de quienes permanecieron atrapados durante horas bajo los escombros.

Uno de los casos que más se ha viralizado en redes sociales es el de una pareja que, mientras esperaba ser rescatada, decidió grabar un video con lo que pensaban serían sus últimas palabras.

el video de una pareja atrapada tras el terremoto se hizo viral
El video que una pareja grabó bajo los escombros tras el terremoto tiene a miles conmovidos (foto freepik)

¿Qué dijeron los venezolanos atrapados bajo un edificio en el video?

En el video, que comenzó a difundirse ampliamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, se observa a un hombre utilizando su teléfono celular mientras permanece atrapado junto a su esposa entre los restos del edificio donde vivían.

Durante la grabación, el hombre explicó que ambos intentaban mantener la calma pese a que el inmueble había colapsado y seguían sintiendo réplicas del terremoto. También expresó que, aunque tenían miedo por la situación, no perdían la esperanza de salir con vida.

"Estamos tratando de no desesperarnos", comentó mientras lo que podía del lugar donde permanecían atrapados.

En medio del mensaje, llamó a su esposa para que también hablara frente a la cámara. La mujer aprovechó ese momento para enviar un mensaje que conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

Entre lágrimas, pidió que, si alguien encontraba el teléfono, cuidaran de su hijo. Al mismo tiempo, trató de darle ánimo a su esposo, diciéndole que no perdiera la fe porque confiaba en que ambos lograrían sobrevivir.

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¿Qué pasó con la pareja que se encontraba atrapada en el edificio derrumbado?

Al parecer, el video fue compartido por el propio hijo de la pareja quien junto con medios internacionales, compartieron noticias sobre ellos.

De acuerdo con publicaciones realizadas por el hijo de ambos y reportes difundidos por medios internacionales, los dos fueron encontrados con vida por los equipos de rescate luego de permanecer aproximadamente 17 horas atrapados bajo los escombros.

Tras ser liberados, el hijo agradeció públicamente el trabajo de los rescatistas y el apoyo recibido durante las horas de incertidumbre.

el video de una pareja atrapada tras el terremoto que conmociona las redes
La pareja fue rescatada tras permanecer más de 17 horas atrapados en escombros (Foto IA)
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