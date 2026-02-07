Shakira paraliza las redes al recrear su meme más viral junto a su famosa prima

Shakira nunca pasa de moda y ahora, con las redes sociales, menos, pues está siendo tendencia tras recrear un meme viral con el que la actual generación la identifica.

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Precisamente, en todas las plataformas digitales está circulando el clip, destacando lo icónica que es la barranquillera, pues sin duda, demostró que ella no es una etapa y que ahora, está más vidente que nunca.

Por eso, sus fanáticos destacan su talento y que esté convocada por sus shows en importantes escenarios como es la Copa Mundial FIFA 2026; allí, estuvo en la inauguración, pero también estará en la ceremonia final junto artistas como BTS y Madonna.

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De hecho, durante la presentación que le dio apertura al mundial, se hizo tendencia porque supuestamente no fue ella quien se presentó, pero ella misma habría reaccionado a estas teorías; muchos desmintieron que hubo una doble durante la inauguración.

¿Cuál fue el meme viral que recreó Shakira junto a su famosa prima?

A través de la cuenta de la exreina de Colombia y actriz, Valerie Domínguez, se compartió el video que recreó Shakira sobre su meme viral, pues hay un reconocido audio que fue tendencia hace algunos años, el cuál nació de un creador de contenido y comediante.

Shakira revive su meme más viral junto a su famosa prima. (AFP/ Pablo Porciuncula)

El video que inicialmente se viralizó, sale este actor en mención disfrazado de la colombiana y alguien le dice, “Shakira, ¿eres tú?2

La escena que tal cual recrea Valerie y la cantante es igual, pues está la barranquillera de espalada y la exreina le hace la pregunta, por lo que Shaki se gira y se echan a reír.

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¿Cómo es el parentesco entre Shakira y Valerie Domínguez?

Sin duda, hasta los mismos colombianos se siguen sorprendiendo de que Shakira sea prima de la exreina, Valerie Domínguez, por lo que el clip también genera reacciones.

Shakira y su famosa prima recrearon su meme más viral. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, el padre de la artista, William Mebarak es tío del papá de la actriz; comparten raíces barranquilleras.

Por ahora, no es algo que la exreina presuma, pero por supuesto es digno de hablarlo a través de sus redes sociales, en donde compartió el divertido momento que vivió junto a su exitosa prima.