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Sheila compartió doloroso video en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: esto dijo

Expareja de Juanda Caribe compartió un video junto a dolorosas palabras tras el reciente beso de él con Mariana: “tuve que soltar”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila compartió doloroso video en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: esto dijo
¿Cuál fue el video que compartió Sheila Gándara? | Fotos: Canal RCN

El nombre de Sheila Gándara se ha apoderado de las redes sociales por un doloroso video que compartió en sus redes en medio de la cercanía que se ha visto reflejada por parte de su expareja Juanda Caribe y Mariana Zapata, quien recientemente le expresó su cariño, no solo con palabras, sino también, por un romántico beso.

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¿Cuál fue el reciente video que compartió Sheila Gándara mediante sus redes tras su ruptura con Juanda Caribe?

Sheila compartió doloroso video en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: esto dijo
Esto compartió recientemente Sheila Gándara en sus redes. | Foto: Canal RCN

En los últimos días, Sheila Gándara compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok, pero en la sección de compartidos, en la que se evidencia que tuvo que alejarse aparentemente de su expareja Juanda Caribe por salvarse a sí misma, en especial, por el complicado momento que enfrentó a nivel emocional. La publicación dice lo siguiente:

“Un día tuve un hogar, lo cuidé, lo protegí, les juro que intenté con todas mis fuerzas salvarlo, pero tuve que soltarlo para poder salvarme a mí”, dice el video que compartió Sheila Gándara.

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Con base en estas palabras del video que recientemente compartió Sheila Gándara a través de su cuenta oficial de Tiktok, se evidencia que la creadora de contenido enfrentó por un complicado momento a nivel emocional en medio de su ruptura con Juanda Caribe.

Por el momento, se no se conoce que Sheila sostenga una relación sentimental con otra persona, pues, ha estado bajo el respectivo cuidado de su hija Victoria y creando contenido mediante sus redes sociales.

Sheila compartió doloroso video en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata: esto dijo
Así fue la ruptura de Sheila Gándara y Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el video entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en el que se dan un romántico beso?

El pasado 1 de julio, salió a la luz un video entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en el que aprovecharon la oportunidad de besarse públicamente.

Así también, Mariana aprovechó la oportunidad para manifestarle todo su cariño a Juanda, en especial, por decirle que lo amaba.

Aunque por el momento ninguno de los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia ha confirmado con exactitud sostener un vínculo amoroso, se ha visto reflejado que a medida que transcurren los días, la cercanía incrementa entre ambos.

Por ello, los navegantes han desatado una ola de reacciones acerca de si podría surgir un vínculo amoroso entre ambas celebridades.

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