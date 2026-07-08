Yeferson Cossio mostró la millonada que perdió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus millones de fanáticos la cantidad de dinero que perdió luego de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.

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¿Colombia fue eliminado del Mundial 2026?

La Selección Colombia quedó por fuera del Mundial 2026 luego de perder contra la Selección Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Las selecciones quedaron con un marcador 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y tuvieron que irse a alargue, pero al obtener el mismo resultado se fueron a penales, en los cuales Suiza fue superior tras los fallidos lanzamientos de Dávinson Sánchez y el Cucho Hernández.

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¿Cuánto dinero perdió Yeferson Cossio en el Mundial 2026?

El influenciador Yeferson Cossio asistió el estadio en Canadá al partido entre los cafeteros y los suizos, donde estuvo acompañado por su hermana Cintia Cossio, el influenciador Zion y los cantantes Jhonny Rivera y Andy Rivera.

Previo al partido el creador de contenido enseñó la cantidad de dinero que decidió apostar a favor de Colombia, indicando que este clasificaría a cuartos de final.

El joven decidió poner en riesgo 1.380.000 dólares, los cuales perdió luego de que Colombia quedara por fuera de la Copa del Mundo.

"Esta vez perdimos, qué dolor. Pero que momentos tan bonitos, la pasamos increíble entre amigos", escribió en la descripción de la publicación.

Cabe destacar que, el paisa también había apostado en el partido de Colombia contra Uzbekistán, en el que la tricolor ganó y para ese momento fue con un millón de dólares, obteniendo como ganancia 380.000 dólares.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con videos y fotografías del partido, en el que también agregó su reacción tras la eliminación de Colombia.

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Luego de su revelación, logró miles de reacciones de cientos de sus fanáticos que se sorprendieron con la cantidad de dinero que perdió y otros tomaron la situación con humor señalándolo de que él había sido "la sal" y por eso Colombia había perdido el partido.