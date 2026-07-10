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Juliana Calderón volvió a hablar de Juan Manuel Rodríguez tras seis meses de su muerte, ¿qué dijo?

Juliana Calderón resolvió las dudas de sus seguidores sobre el duelo que ha vivido en los últimos seis meses.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón rompió el silencio sobre Juan Manuel Rodríguez a seis meses de su muerte
Juliana Calderón rompió el silencio sobre Juan Manuel Rodríguez a seis meses de su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón volvió a referirse públicamente a Juan Manuel Rodríguez justo cuando se cumplen seis meses de su fallecimiento. En medio de su embarazo, la influencer respondió a las preguntas de sus seguidores sobre si continuará guardando luto y aclaró cuál es su postura frente al duelo, despejando las dudas de quienes siguen de cerca su historia.

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¿Juliana Calderón aún guarda luto a su difunto novio, Juan Manuel Rodríguez?

Durante la mañana de este viernes 10 de julio la joven influenciadora Juliana Calderón aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores para responder a quienes le preguntaron si todavía continúa de luto por Juan Manuel Rodríguez, justo cuando se cumplen seis meses de su fallecimiento.

Juliana Calderón tenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez.
Juliana Calderón tenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez quien perdió la vida en el accidente aéreo. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido respondió haciendo referencia a las críticas que recibió en el pasado sobre la relación que mantenía con él. Según explicó, le resulta contradictorio que algunas personas ahora le exijan guardar luto cuando anteriormente aseguraban que ella no tenía un lugar importante en la vida de Rodríguez o la calificaban de "la moza".

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Así mismo, con un tono sarcástico Juliana dejó entrever que no considera que deba dar explicaciones sobre la forma en que vive su duelo y que seguirá adelante con su vida sin permitir que las opiniones en redes sociales determinen sus decisiones.

"Yo no entiendo, luego para unos ¿yo no era la moza y para otros yo no era nada? No entiendo entonces la vuelta ahí, porque si yo era algo tengo que guardar el luto, pero como ustedes dijeron que no, entonces cada quien en su vida y en su cuento", comentó.

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¿Juan Manuel Rodríguez es el padre del bebé de Juliana Calderón?

Vale la pena recordar que semanas atrás la familia de Juan Manuel publicó un comunicado en el que informaba que el joven no tenía pareja sentimental al momento de su muerte, desmintiendo a Juliana Calderón sobre su duelo.

Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería
Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería. (Foto Canal RCN | Freepik).

Una vez la creadora de contenido reveló su embarazo, internautas volvieron a relacionarla con el difunto, lanzando una teoría que para muchos tuvo sentido. Esta mencionaba que el bebé sí sería de Juan Manuel Rodríguez, pero que la familia habría dudado inicialmente de esa posibilidad y por eso publicó el comunicado negando que el joven tuviera una relación sentimental al momento de su muerte.

Sin embargo, esta teoría nunca fue confirmada por Juliana Calderón ni por los familiares del fallecido.

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