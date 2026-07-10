Alejandra Salguero reveló por qué no va a volver con Tebi Bernal: ¡Se iban a casar!

Alejandra Salguero abrió su corazón y confesó las razones por las que no hay posibilidad de que vuelva con Tebi Bernal.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal?

La mujer tuvo una conexión con varios seguidores en un live y allí fue interrogada sobre varios aspectos de su vida personal y profesional.

En medio de la conversación, le preguntaron si no había alguna posibilidad de darse una nueva oportunidad con el exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, a lo que ella señaló que no.

Destacó que, reconoce que Tebi Bernal es muy guapo físicamente, pero que hay cosas más allá de eso.

"Si ustedes realmente no ven un cambio real de una persona no den una oportunidad porque en ese proceso se pueden ir ustedes destruyendo, si quieren que cambie tiene que ser aparte de ustedes porque si lo hacen combinado van a sufrir", expresó.

Aclaró que, no es porque alguno sea mala persona, sino porque como pareja no se entienden.

"Yo me destruí, yo no puedo culpar a nadie, eso fue por irresponsabilidad mía, por dependencia emocional, por tener expectativas con mi pareja, uno se deja llevar y con ese contenido 24/7 era imposible no mirar lo que estaba pasando y yo le dejé claro cómo me sentí, que no lo juzgaba, pero necesitaba dejarlo a un lado", señaló.

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¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero se iban a casar?

La mujer también dio a conocer la promesa que le hizo Tebi Bernal a ella y a su hijo, la cual provocó tanto daño, pues sus planes a futuro eran contraer matrimonio y formar una gran familia.

"Las últimas palabras de mi hijo antes de que Tebi se fuera de La casa fueron 'no quiero que le hagas más daño a mi mamá y tengo miedo de no volverte a ver'. Fue un momento bastante nostálgico y dijo 'tranquilo, yo voy allá, me gano la plata que me tengo que ganar y vengo y te pongo un anillo'. Esa era la expectativa que nosotros teníamos como familia", contó.

Asimismo, destacó que, su hijo vio como ella sufrió por Tebi Bernal, mientras este estaba en el reality, pero aún así lo seguía querer viendo, por lo que, cuando Tebi salió este le pidió seguir teniendo contacto con el niño y ella los dejó tras la conexión que hay entre ambos.

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Sin embargo, aclaró que, el hecho de que ellos se lleven bien, no quiere decir que ellos sean amigos o vayan a regresar.

Reveló que el único trato que hicieron es que al niño ninguno le hablará mal del otro.