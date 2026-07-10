Shakira recibió dos inesperadas llamadas en plena entrevista y su reacción se hizo viral: ¿fue Piqué?

Shakira volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no fue por uno de sus conciertos o por el lanzamiento de una nueva canción.

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La cantante barranquillera protagonizó un momento inesperado mientras participaba en una entrevista para un programa español, el cual rápidamente comenzó a viralizarse.

Todo ocurrió durante una videollamada, cuando la artista tuvo que detener la conversación por unos segundos debido a que recibió varias llamadas.

La curiosa reacción de Shakira tras recibir dos llamadas durante una entrevista (Foto Mireya Acierto / AFP)

¿Qué le pasó a Shakira durante la entrevista?

Mientras respondía las preguntas del entrevistador, Shakira recibió una llamada que interrumpió la conversación. Al ver quién la estaba contactando, la cantante reaccionó de manera inmediata y comenzó a reírse antes de revelar que ya había colgado

Sin embargo, pocos segundos después volvió a sonar el teléfono.

Con humor, la artista preguntó si no se veía quién la llamaba, y bromeó con que le tocó colgar dos veces y calificó a esa persona como "persistente".

El presentador aprovechó el momento para preguntarle quién era la persona que estaba llamando, pero Shakira prefirió no revelar su identidad y continuó con la entrevista sin dar más detalles.

Tras la difusión del video, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre quién podría haber sido la persona que la llamó. Entre los comentarios surgieron teorías que mencionaban a Gerard Piqué, aunque no existe ninguna confirmación ni evidencia que indique que haya sido él.

Shakira vivió un inesperado momento durante una entrevista por unas insistentes llamadas (Foto Jesse Grant / AFP)

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¿Qué hizo la asistente de Shakira durante la entrevista?

La segunda parte del momento viral ocurrió mientras Shakira intentaba solucionar el problema con las llamadas.

En el video se observa cómo una de sus asistentes aparece detrás de la cantante intentando ayudarla sin interrumpir la entrevista. Para evitar salir en cámara, la mujer decidió avanzar agachada y terminó desplazándose prácticamente en cuatro detrás de Shakira.

Aunque su intención era pasar desapercibida, sí alcanzó a aparecer en la transmisión, lo que provocó las risas de la cantante y del entrevistador.

Al notar lo ocurrido, Shakira llamó a su asistente para que apareciera frente a la cámara y saludara al público.

Entre risas, la abrazó y bromeó del momento que protagonizó la mujer, convirtiendo el suceso en un clip viral en redes sociales.