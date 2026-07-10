Karina García preocupó a sus seguidores al revelar complicaciones en su tercer embarazo

Karina García generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir detalles sobre las complicaciones que ha presentado durante su tercer embarazo. La creadora de contenido habló sobre esta nueva etapa de su vida y reveló que no todo ha sido sencillo desde que confirmó la llegada de su bebé.

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¿Qué complicaciones ha enfrentado Karina García durante su tercer embarazo?

Durante la mañana de este viernes 10 de julio Karina García compartió con sus seguidores algunos de los síntomas que ha experimentado durante su tercer embarazo y confesó que esta etapa ha sido más difícil de lo que esperaba.

Karina García contó el difícil momento que vivió durante su tercer embarazo. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido reveló a través de una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que ha tenido fuertes dolores de cabeza acompañados de hinchazón en su rostro y sensibilidad a la luz, molestias que incluso le han impedido usar el celular o mantener los ojos abiertos.

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"Tengo la cara hinchada, me dio un dolor de cabeza tan fuerte que no soportaba la luz, el celular, tener los ojos abiertos, fue muy fuerte. Fue un dolor de cabeza que me palpita los ojos, la cien, y últimamente me da casi todos los días y solamente puedo tomar acetaminofén”

Ante la preocupación de sus seguidores, quienes le recomendaron revisar su presión arterial por la posibilidad de una complicación como la preeclampsia, Karina aseguró que sus controles han mostrado que se encuentra bien en ese aspecto.

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“Muchas mamás me han escrito que de pronto puede ser la presión, de pronto puede ser inicios de preclamsia, hazte revisar. Afortunadamente tengo la presión super bien”

¿Karina García reveló cuál ha sido su embarazo más difícil?

La influencer explicó que, aunque cada embarazo es diferente, en esta ocasión ha sentido síntomas más intensos y quiso contar su experiencia para acompañar a otras madres que puedan estar pasando por una situación similar.

“Mucha gente me dice que no es lo mismo estar embarazada a los 20 que a los 30, pero da la casualidad de que me encontré una embarazada menor que yo y tiene los mismos síntomas. Solo quise compartirles mi experiencia, este embarazo me está dando fuerte”