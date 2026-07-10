Novia de James Rodríguez compartió tierno video junto a Samuel, el hijo menor del futbolista

La relación entre James Rodríguez y Luisa Duque sigue llamando la atención de los seguidores del futbolista.

Artículos relacionados Influencers ¿Eidevin López será padre? Esta habría sido su reacción al enterarse del supuesto embarazo de Karola

Aunque la pareja suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, de vez en cuando comparten algunos momentos familiares en redes sociales que no pasan desapercibidos.

En esta ocasión, fue Luisa Duque quien publicó un corto video en sus historias de Instagram junto a Samuel, el hijo menor del capitán de la Selección Colombia. El momento rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la pareja y generó múltiples reacciones.

La joven suele ser muy activa en redes sociales, donde comparte principalmente videos de su día a día, bailes y tendencias de TikTok. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que publica contenido relacionado con su vida sentimental o con la familia de James Rodríguez.

Luisa Duque sorprendió con un tierno video junto al hijo menor de James Rodríguez (Foto Mike Nowak / AFP)

¿Qué compartió Luisa Duque junto al hijo de James Rodríguez?

A través de sus historias de Instagram, Luisa Duque publicó un video en el que aparece compartiendo un momento con Samuel, el hijo menor de James Rodríguez.

En las imágenes se observa al niño jugando con ella mientras le pega un sticker en la frente. Luisa muestra el momento y deja que el pequeño continúe jugando mientras registra el momento con su celular.

La publicación estuvo acompañada únicamente por un emoji de un pollito y un corazón, sin agregar ningún otro mensaje.

El video rápidamente comenzó a ser compartido por cuentas de seguidores de la pareja y muchos usuarios destacaron el momento, asegurando que reflejaba la buena relación que existe entre ambos.

Artículos relacionados Viral ¿Se canceló el festivo del lunes 13 de julio? Esto se sabe

¿Cómo es la relación de Luisa Duque con los hijos de James Rodríguez?

Aunque Luisa Duque ha preferido mantener un perfil reservado sobre su vida personal, en varias ocasiones ha dejado ver la buena relación que mantiene con los hijos del futbolista.

Con Salomé Rodríguez, la hija mayor de James, ya ha compartido varios videos en TikTok. En ellos aparecen realizando bailes, tendencias virales y otros contenidos que suelen publicar en esa red social.

Ahora, con el video junto a Samuel, los seguidores también pudieron ver un momento de complicidad con el hijo menor del jugador.

Si bien la pareja evita hacer públicas la mayoría de los aspectos de su relación, este tipo de publicaciones han permitido que sus seguidores conozcan algunos instantes de su vida familiar, los cuales suelen generar cientos de comentarios y reacciones en redes sociales.