Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de James Rodríguez compartió tierno video junto a Samuel, el hijo menor del futbolista

Luisa Duque compartió un tierno video junto a Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, y enterneció a sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luisa Duque sorprendió con un tierno video junto al hijo menor de James Rodríguez
Novia de James Rodríguez compartió tierno video junto a Samuel, el hijo menor del futbolista (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

La relación entre James Rodríguez y Luisa Duque sigue llamando la atención de los seguidores del futbolista.

Artículos relacionados

Aunque la pareja suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, de vez en cuando comparten algunos momentos familiares en redes sociales que no pasan desapercibidos.

En esta ocasión, fue Luisa Duque quien publicó un corto video en sus historias de Instagram junto a Samuel, el hijo menor del capitán de la Selección Colombia. El momento rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la pareja y generó múltiples reacciones.

La joven suele ser muy activa en redes sociales, donde comparte principalmente videos de su día a día, bailes y tendencias de TikTok. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que publica contenido relacionado con su vida sentimental o con la familia de James Rodríguez.

Así fue el tierno momento que compartió Luisa Duque con Samuel, el hijo de James Rodríguez
Luisa Duque sorprendió con un tierno video junto al hijo menor de James Rodríguez (Foto Mike Nowak / AFP)

¿Qué compartió Luisa Duque junto al hijo de James Rodríguez?

A través de sus historias de Instagram, Luisa Duque publicó un video en el que aparece compartiendo un momento con Samuel, el hijo menor de James Rodríguez.

En las imágenes se observa al niño jugando con ella mientras le pega un sticker en la frente. Luisa muestra el momento y deja que el pequeño continúe jugando mientras registra el momento con su celular.

La publicación estuvo acompañada únicamente por un emoji de un pollito y un corazón, sin agregar ningún otro mensaje.

El video rápidamente comenzó a ser compartido por cuentas de seguidores de la pareja y muchos usuarios destacaron el momento, asegurando que reflejaba la buena relación que existe entre ambos.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Luisa Duque con los hijos de James Rodríguez?

Aunque Luisa Duque ha preferido mantener un perfil reservado sobre su vida personal, en varias ocasiones ha dejado ver la buena relación que mantiene con los hijos del futbolista.

Con Salomé Rodríguez, la hija mayor de James, ya ha compartido varios videos en TikTok. En ellos aparecen realizando bailes, tendencias virales y otros contenidos que suelen publicar en esa red social.

Ahora, con el video junto a Samuel, los seguidores también pudieron ver un momento de complicidad con el hijo menor del jugador.

Si bien la pareja evita hacer públicas la mayoría de los aspectos de su relación, este tipo de publicaciones han permitido que sus seguidores conozcan algunos instantes de su vida familiar, los cuales suelen generar cientos de comentarios y reacciones en redes sociales.

El tierno video que compartió Luisa Duque junto a Samuel, el hijo de James Rodríguez
Luisa Duque compartió un tierno video junto a Samuel, el hijo menor de James Rodríguez (Foto Michael Reaves / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan Fernando Quintero avivó rumores sobre su salida de la Selección Colombia Selección Colombia

Juan Fernando Quintero avivó rumores sobre su salida de la Selección Colombia; este fue su mensaje

Juan Fernando Quintero volvió a llamar la atención tras un mensaje que aumentó las dudas sobre su futuro en la Selección Colombia.

La curiosa reacción de Shakira tras recibir dos llamadas durante una entrevista Shakira

Shakira recibió dos inesperadas llamadas en plena entrevista y su reacción se hizo viral: ¿fue Piqué?

Shakira tuvo que pausar una entrevista tras recibir dos llamadas seguidas y el momento rápidamente se hizo viral.

Karina García alarmó a sus seguidores al hablar de su salud en el tercer embarazo Karina García

Karina García preocupó a sus seguidores al revelar complicaciones en su tercer embarazo

Karina García contó que ha tenido algunas dificultades durante su embarazo y compartió cómo ha enfrentado esta situación.

Lo más superlike

Esto predijeron sobre Argentina y su continuidad en el Mundial Mundial de fútbol

¿Argentina quedaría por fuera del Mundial?: esta fue una contundente predicción

Mujer que ha hecho predicciones acertadas sobre el Mundial 2026, habló del partido de Argentina y Suiza, revelando su pronóstico.

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido