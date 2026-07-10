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Juanda Caribe emocionó a su mamá con una lujosa camioneta: así fue la sorpresa

Juanda Caribe sorprendió a sus seguidores al mostrar el lujoso regalo que le dio a una de las personas más importantes de su vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe emocionó a su mamá con una lujosa camioneta: así fue la inesperada sorpresa
Juanda Caribe emocionó a su mamá con una lujosa camioneta: así fue la inesperada sorpresa. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Juanda Caribe compartió con sus seguidores el momento en que le entregó una lujosa camioneta a su mamá, un regalo que no solo la tomó por sorpresa, sino que también desató diversas reacciones.

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Pues tras compartir el detalle en redes sociales, varios de sus fans comenzaron a especular que habría utilizado parte del dinero que obtuvo en La casa de los famosos Colombia para hacer esa compra, aunque el creador de contenido no lo confirmó.

¿Cómo reaccionó la mamá de Juanda Caribe al recibir lujosa camioneta?

Durante la noche del pasado jueves 9 de julio, Juanda Caribe compartió a través de sus redes sociales el lujoso detalle que decidió tener con su mamá, varias semanas después de haber salido de La casa de los famosos Colombia, donde ocupó el segundo lugar.

Así sorprendió Juanda Caribe a su mamá con una lujosa camioneta. (Foto Canal RCN).

Entre aplausos, abrazos y el tradicional brindis con champaña, el joven cantante celebró la entrega de una imponente camioneta blanca de última generación para su mamá. "Por mi vieja siempre lo mejor", expresó con orgullo.

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En los videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar el momento en el que su mamá se acercó al vehículo para conocer su interior, mientras sonreía y compartía la emoción con sus familiares.

Juanda Caribe también acompañó la publicación con un mensaje en el que dejó ver el significado que tuvo este obsequio para él y dedicó unas palabras a la mujer que le dio la vida: "Un regalo para mi mamá. Te amo, má", escribió el creador de contenido.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Juanda Caribe ante el lujoso regalo que le dio a su mamá?

Gran parte de los seguidores de Juanda Caribe reaccionó con mensajes de felicitación luego de que el creador de contenido sorprendiera a su mamá con una lujosa camioneta.

En los comentarios, varios internautas aseguraron que habría hecho una buena inversión con el dinero que recibió tras su paso por La casa de los famosos Colombia; sin embargo, el influenciador no ha confirmado que el regalo haya sido comprado con el pago o el premio relacionado con su participación en el reality.

El emotivo regalo de Juanda Caribe a su mamá que conmovió a sus seguidores
El emotivo regalo de Juanda Caribe a su mamá que conmovió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).
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