Luis Díaz habló tras la eliminación del Mundial 2026: su esposa le dedicó amorosas palabras

El futbolista Luis Díaz reapareció en sus redes sociales luego de la eliminación junto con la Selección de Colombia del Mundial 2026 en octavos de final contra la Selección de Suiza.

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¿Qué dijo Luis Díaz tras la eliminación del Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía de él a blanco y negro del último partido en la Copa del Mundo, con la que quiso dedicar algunas palabras luego de haber quedado por fuera de esta importante competencia.

Inició agradeciendo a los millones de fanáticos que lo apoyaron alrededor del mundo en todos los partidos, pues sintió el cariño que todos le brindaron.

Asimismo, agradeció a Dios por permitirle cumplir el sueño de ir a su primer Mundial y vivir esta experiencia.

"Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros. Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante", escribió.

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Indicó que está orgulloso del equipo, de la entrega de sus compañeros y del compromiso con el que defendían la camiseta en cada partido.

"Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera. Gracias por creer siempre en nosotros", agregó.



Por su parte, su esposa Geraldine Ponce también decidió pronunciarse y le dedicó amorosas palabras por su entrega en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo la esposa de Luis Díaz tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

La mujer publicó un carrusel con varias fotografías y videos de cómo vivieron el Mundial 2026 y resaltó lo orgullosa que está del jugador.

"Amor, qué privilegio ha sido caminar este camino a tu lado. Ver de cerca todo lo que hay detrás de cada partido, de cada convocatoria y de cada logro me hace admirarte todavía más. He visto tu disciplina, tu entrega, tu fe y el amor con el que haces las cosas", le dijo.

Asimismo, aclaró que evidentemente querían avanzar, pero que entienden los tiempos de Dios y solo quieren agradecer por todo lo que pudieron vivir.

Le señaló al futbolista que se siente feliz no solo del gran jugador que es, sino de lo que significa tenerlo como esposo y papá de sus hijos.

Concluyó resaltando lo mucho que lo ama, logrando miles de corazones y mensajes llenos de cariño.