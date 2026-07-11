Sara Uribe volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de aparecer junto al cantante vallenato Camilo Méndez.

Las imágenes compartidas durante un viaje a Cartagena hicieron que varios internautas comenzaran a preguntarse quién es el artista y cuál sería el vínculo que mantiene con la presentadora.

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¿Quién es Camilo Méndez, el cantante vallenato que apareció con Sara Uribe?

Camilo Méndez es un cantante y compositor de música vallenata, nacido en Garzón, Huila. En los últimos años ha venido desarrollando su carrera artística con presentaciones en diferentes escenarios del país y con composiciones que han sido interpretadas dentro del género.



Aunque su nombre ya era conocido entre seguidores del vallenato, recientemente comenzó a llamar la atención de un público más amplio después de aparecer junto a Sara Uribe en varias publicaciones compartidas desde Cartagena.

En los videos difundidos en redes sociales se observa a ambos disfrutando de un paseo en yate junto a otras personas.

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Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando Camilo Méndez le interpretó una canción a Sara Uribe mientras sostenía su mano, escena que llevó a varios usuarios a preguntarse si entre ellos existe una relación sentimental.

Hasta ahora, el artista continúa enfocado en su carrera musical y no ha entregado declaraciones sobre las versiones que circulan en redes sociales.

Camilo Méndez y Sara Uribe fueron vistos en Cartagena / (Foto de Freepik)

¿Por qué aseguran que Camilo Méndez y Sara Uribe tendrían una relación?

Las especulaciones comenzaron porque, desde que terminó su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, a Sara Uribe no se le había conocido públicamente una nueva pareja. Por eso, las imágenes junto a Camilo Méndez despertaron la curiosidad de muchos internautas.

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Otro de los detalles que llamó la atención fue que Sara comentó varias de las publicaciones de Camilo en redes sociales, una interacción que varios internautas interpretaron como una señal de cercanía.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores sobre una posible relación. Mientras alguno de los dos se pronuncie, los rumores seguirán siendo motivo de conversación entre quienes siguen de cerca sus publicaciones.