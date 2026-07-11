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Salomé reaccionó al mensaje de Luis Díaz tras polémica entre James y Richard Ríos; ¿qué dijo?

Salomé, hija de Daniela Ospina y James reaccionó al mensaje de Luis Díaz en medio de la polémica que hay con Richard Ríos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomé reaccionó al mensaje de Luis Díaz en medio de la polémica entre James y Richard Ríos.
Salomé Rodríguez reaccionó al mensaje que compartió Luis Díaz tras la eliminación de Colombia. (Fotos: AFP)

Luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de 2026, Luis Díaz volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a los aficionados.

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¿Qué dijo Luis Díaz tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Tras la publicación una reacción de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, en medio de la polémica que rodea a los jugadores de Selección Colombia llamó la atención.

Este sábado 11 de julio, el delantero colombiano compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo que recibió la Selección Colombia durante su participación en el Mundial de 2026.

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"Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros", escribió Lucho Díaz.

El mensaje del Bayern Múnich a Luis Díaz tras las críticas por la eliminación de Colombia.

También habló de que así es el fútbol y que este tipo de situaciones hacen parte del deporte, lo que provocó reacciones divididas.

Mientras muchos respondieron a sus palabras con mensajes de apoyo, otros volvieron a criticar al jugador por su bajo desempeño durante los encuentros con la Selección Colombia, a diferencia del nivel que suele mostrar en el Bayern Múnich.

¿Por qué la reacción de Salomé Rodríguez Ospina al mensaje de Luis Díaz generó revuelo?

Más allá del mensaje de Luis Díaz, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue el "me gusta" que dejó Salomé Rodríguez Ospina en la publicación.

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Esto se generó luego de los rumores que han circulado durante los últimos días sobre un supuesto distanciamiento entre James Rodríguez y Richard Ríos.

Todo comenzó cuando varios notaran que el capitán de la Selección Colombia dejó de seguir al volante del Benfica en Instagram.

El tierno video que compartió Luisa Duque junto a Samuel, el hijo de James Rodríguez

A esto también se suma que Luis Díaz reaccionó recientemente a una publicación de Richard Ríos, y el gesto se tomó como un respaldo al mediocampista en medio de la polémica. Pese a que Lucho tiene buena relación con ambos jugadores.

Aunque ninguno de los jugadores se ha pronunciado sobre los rumores, si hay varios hipótesis del distanciamiento y todo se trataría de la suplencia que tuvo Richard en los partidos de Colombia en el Mundial.

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