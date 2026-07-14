Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Quién gana Francia vs. España? La IA lanzó su predicción para la semifinal del Mundial

Inteligencia artificial reveló el marcador que tendría Francia vs. España en semifinales

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La IA eligió al ganador de Francia vs. España y anticipó el marcador final
Francia vs. España: este sería el marcador de la semifinal, según la inteligencia artificial. (Fotos: AFP)

La inteligencia artificial se adelantó al esperado duelo entre España y Francia y reveló cuál sería el marcador del partido correspondiente a una de las semifinales del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo llegan España y Francia a las semifinales del Mundial?

Recuerde que podrá disfrutar del compromiso por Canal RCN desde las 12:30 p. m. Además, la previa estará disponible en los canales de YouTube y TikTok de Canal RCN con en Alerta, a partir de la 1:00 p. m., mientras que La FM y RCN Radio iniciarán su cobertura desde la 1:30 p. m.

España consiguió su clasificación después de imponerse 2-1 sobre Bélgica en los cuartos de final, mientras que Francia aseguró su cupo tras vencer 2-0 a Marruecos.

Artículos relacionados

Las dos selecciones sellaron su paso a la antesala de la gran final y ahora buscarán un lugar en el partido definitivo del Mundial que será el próximo domingo 19 de julio.

Kylian Mbappé habló sobre la lesión que sufrió ante Marruecos: ¿jugará la semifinal?

En medio de la expectativa la inteligencia artificial fue consultada sobre el posible desenlace del encuentro y presentó que sin duda sorprende a más de uno.

Según esta herramienta inteligente que suele a partir de estadísticas, resultados anteriores de las selecciones y datos de las estrellas que tiene cada uno de estos equipos dio un marcador.

¿Qué dijo la IA sobre el posible marcador de España vs. Francia?

De acuerdo con la predicción realizada por la IA, España derrotaría a Francia por 2-1 en un partido que sería muy parejo durante los 90 minutos.

Artículos relacionados

El pronóstico también señala que ambas selecciones tendrían oportunidades de gol y que la diferencia se definiría por pequeños detalles dentro del terreno de juego.

Esta respuesta generada por la inteligencia artificial indica que España aprovecharía el buen momento que atraviesa para quedarse con el triunfo y asegurar su presencia en la final del Mundial.

Sin embargo, también menciona que Francia llegaría con argumentos suficientes para complicar el compromiso y mantener el marcador ajustado hasta los minutos finales.

Cuándo será el partido de Espala contra Francia en el Mundial 2026.
Francia vs. España: cuándo juegan y dónde será el partido. (Foto: AFP)

Aunque las predicciones elaboradas por inteligencia artificial suelen despertar curiosidad antes de los grandes partidos, el resultado definitivo solo se conocerá cuando el balón ruede este martes después de las 2 de la tarde, hora que se dará el compromiso balompédico.

Los aficionados esperan con ansias el encuentro que está programado para hoy, martes a las 2 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Noruega paralizó las calles para recibir a Haaland tras el Mundial Mundial de fútbol

Así fue el impresionante recibimiento que tuvo Haaland y sus compañeros tras quedar fuera del Mundial

Los jugadores de Noruega fueron recibidos por miles de personas que los esperaron con el famoso “remo Vikingo”.

Cuánto vale el mapache disecado que compró Erling Haaland en Dallas Mundial de fútbol

Erling Haaland causó revuelo por el mapache disecado que compró tras el Mundial: este es su precio

Haaland se llevó un mapache tras el Mundial y el valor de la curiosa figura dejó sorprendido a más de uno.

Lamine Yamal Copa Mundial

El ambicioso deseo de Lamine Yamal tras cumplir 19 años: tiene que ver con el Mundial

El delantero español celebró sus 19 años rodeado de sus compañeros de la selección nacional de España y sorprendió con su deseo.

Lo más superlike

Así celebró James Rodríguez su cumpleaños 35 James Rodríguez

Así fue la modesta celebración de cumpleaños de James Rodríguez | FOTOS

La mamá de James Rodríguez enseñó parte de la celebración de cumpleaños del futbolista y le dedicó emotivo mensaje.

Luto en la actuación: falleció reconocida celebridad tras un derrame cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció la mamá de reconocido músico; tenía 102 años, así fue su emotiva despedida

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada