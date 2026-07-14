¿Quién gana Francia vs. España? La IA lanzó su predicción para la semifinal del Mundial

La inteligencia artificial se adelantó al esperado duelo entre España y Francia y reveló cuál sería el marcador del partido correspondiente a una de las semifinales del Mundial 2026.

Artículos relacionados Viral ¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio

¿Cómo llegan España y Francia a las semifinales del Mundial?

Recuerde que podrá disfrutar del compromiso por Canal RCN desde las 12:30 p. m. Además, la previa estará disponible en los canales de YouTube y TikTok de Canal RCN con en Alerta, a partir de la 1:00 p. m., mientras que La FM y RCN Radio iniciarán su cobertura desde la 1:30 p. m.

España consiguió su clasificación después de imponerse 2-1 sobre Bélgica en los cuartos de final, mientras que Francia aseguró su cupo tras vencer 2-0 a Marruecos.

Artículos relacionados Talento internacional Murió uno de los grandes villanos de la televisión; conquistó al público con sus personajes

Las dos selecciones sellaron su paso a la antesala de la gran final y ahora buscarán un lugar en el partido definitivo del Mundial que será el próximo domingo 19 de julio.

En medio de la expectativa la inteligencia artificial fue consultada sobre el posible desenlace del encuentro y presentó que sin duda sorprende a más de uno.

Según esta herramienta inteligente que suele a partir de estadísticas, resultados anteriores de las selecciones y datos de las estrellas que tiene cada uno de estos equipos dio un marcador.

¿Qué dijo la IA sobre el posible marcador de España vs. Francia?

De acuerdo con la predicción realizada por la IA, España derrotaría a Francia por 2-1 en un partido que sería muy parejo durante los 90 minutos.

Artículos relacionados Luis Díaz Luis Díaz sorprendió con su reacción a Richard Ríos tras la polémica con James Rodríguez, ¿qué dijo?

El pronóstico también señala que ambas selecciones tendrían oportunidades de gol y que la diferencia se definiría por pequeños detalles dentro del terreno de juego.

Esta respuesta generada por la inteligencia artificial indica que España aprovecharía el buen momento que atraviesa para quedarse con el triunfo y asegurar su presencia en la final del Mundial.

Sin embargo, también menciona que Francia llegaría con argumentos suficientes para complicar el compromiso y mantener el marcador ajustado hasta los minutos finales.

Francia vs. España: cuándo juegan y dónde será el partido. (Foto: AFP)

Aunque las predicciones elaboradas por inteligencia artificial suelen despertar curiosidad antes de los grandes partidos, el resultado definitivo solo se conocerá cuando el balón ruede este martes después de las 2 de la tarde, hora que se dará el compromiso balompédico.

Los aficionados esperan con ansias el encuentro que está programado para hoy, martes a las 2 p.m.