En las últimas horas, un reconocido cantante del género vallenato se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al hablar públicamente acerca de cómo salió del clóset.

Así también, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por las distintas confesiones que hizo de su vida personal, en especial, en el pódcast de ‘Los Hombres sí lloran’ del actor colombiano Juan Pablo Raba.

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¿Quién es el cantante que habló sobre su salida del clóset?

El nombre de Guillo Vives se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante del género vallenato, sino también, por hablar abiertamente de su salid del clóset.

Esta fue la confesión que hizo Guillo Vives sobre su orientación. | Foto: Freepik

Por ello, el actor Juan Pablo Raba compartió un fragmento del pódcast ‘Los hombres sí lloran’ en el que el cantante Guillo Vives tuvo la oportunidad de expresarse abiertamente acerca de la vez que salió del clóset, pues expresó las siguientes palabras cuando descubrió sus respectivos intereses:

“Cuando estás en toda la etapa de la juventud, más en una época en la que nací y criarme en una cultura costeña donde no recibía críticas por no ser tan afeminado, no hubo un rechazo por parte de mis amigos, pero sí veía las críticas que le hacían a otros hombres más femeninos.”, reveló Guillo Vives.

¿Cómo salió del clóset Guillo Vives con su familia?

Durante la entrevista que tuvo Guillo Vives junto a su familia, se evidencia que la primera persona con la que tuvo la oportunidad de hablar acerca de su gusto por los hombres, fue con su madre:

“Tuve una época de retrospección al estar con mujeres, hasta que hablé con mi madre y ella me dio la oportunidad. Luego, le dije a ella que viajé a Melgar con un hombre. Después, le dije que desde que tengo uso de razón, me atraen los hombres y soy consciente de ello. Cuando tenía 19 años, estuve enamorado”.

¿Qué dijo Guillo Vives mediante sus redes? | Foto: Freepik

Entre tanto, el cantante reveló que se casó y ha sido uno de los momentos más importantes de su vida, en especial, cuando recordó este momento de su vida: