Isabella Ladera contó por qué ya no quiere mostrar a sus hijos en redes

La modelo venezolana Isabella Ladera explicó por qué decidió no seguir mostrando a sus hijos en redes sociales, en medio de la controversia que surgió con su expareja, Isander, por la exposición de su hija mayor, Mía.

¿Cuál es la controversia entre Isabella Ladera y su expareja Isander?

La controversia entre Isabella Ladera y su expareja sentimental, Isander, comenzó hace pocos días, luego de que el influenciador compartiera contenido en el que mostraba el rostro de su hija Mía, pese a que ambos habían acordado dejar de hacerlo.

Isander volvió a publicar a su hija tras el reclamo de Isabella Ladera y desató reacciones. (Foto AFP: Ivan Apfel).

En ese momento, la creadora de contenido intervino directamente en la publicación para recordarle el compromiso que habían establecido semanas atrás. Tras ese intercambio, la respuesta del influencer volvió a llamar la atención de quienes siguen de cerca la relación entre ambos, pues nuevamente publicó imágenes de la menor.

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Aunque en un principio la influenciadora explicó que había tomado esa decisión para evitar que su hija fuera blanco de comentarios negativos en plataformas digitales, durante la tarde de este miércoles 15 de julio reveló el verdadero motivo que la llevó a establecer ese acuerdo.

¿Por qué Isabella Ladera decidió no mostrar a su hija en redes sociales?

Isabella Ladera expuso por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una cuenta de Facebook que, según explicó, estaría haciéndose pasar por ella desde hace un largo tiempo.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido pidió a sus seguidores reportar ese perfil y aseguró que le preocupa que terceros puedan obtener beneficios económicos utilizando su identidad, ya que ofrecen suscripciones para obtener supuesto contenido exclusivo.

"Esta cuenta es falsa, como ya lo he dicho, no me importa, pero sí me da cosa que haga dinero así y tú lo botes de esa forma. Túmbenla, por favor, por eso no quiero mostrar a mis niños", escribió.

Con esto, la influenciadora dejó claro que este tipo de situaciones fueron las que influyeron en su decisión de mantener la privacidad de sus hijos, pues considera que la exposición en redes sociales puede facilitar el uso indebido de su imagen y la de su familia.