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Jude Bellingham protagonizó tenso cruce físico con un jugador argentino tras su eliminación

Tras la derrota de Inglaterra, Jude Bellingham protagonizó un tenso momento con un jugador de la Selección Argentina.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El tenso momento que protagonizó Jude Bellingham tras perder la semifinal contra Argentina
Jude Bellingham protagonizó tenso cruce con un jugador argentino tras la eliminación de Inglaterra (Foto Angela Weiss / AFP) (Foto Thomas COEX / AFP)

La segunda semifinal del Mundial 2026 dejó a Argentina como la segunda selección clasificada a la gran final, luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en un partido lleno de emociones.

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Además del resultado, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después del pitazo final, cuando Jude Bellingham protagonizó un tenso cruce con un jugador de la selección argentina.

El video del incidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Jude Bellingham reaccionó con frustración tras la eliminación de Inglaterra y el momento quedó en video
El tenso momento que protagonizó Jude Bellingham tras perder la semifinal contra Argentina (Foto Patricia de melo Moreira / AFP)

¿Cómo reaccionó Jude Bellingham a la derrota de Inglaterra?

Tras la derrota de Inglaterra, Jude Bellingham mostró su frustración por quedarse a un paso de disputar la final del Mundial 2026.

Luego de terminar el encuentro, el inglés se acercó a Valentín Barco, quien se encontraba entre los suplentes de la selección argentina, y ambos protagonizaron un momento de tensión.

En los videos que comenzaron a viralizarse en redes sociales se observa cómo Bellingham golpea con la mano la cabeza del futbolista argentino durante el intercambio.

La situación no pasó a mayores, ya que un jugador intervino rápidamente para separar a ambos antes de que el enfrentamiento escalara.

Después del incidente, el jugador inglés se retiró del lugar junto a sus compañeros, visiblemente afectado por la eliminación de Inglaterra, que nuevamente se quedó sin la posibilidad de disputar una final del Mundial.

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¿Cómo reaccionó Messi tras la clasificación de Argentina a la final?

Mientras Inglaterra lamentaba la derrota, la celebración fue total en el lado argentino.

Al terminar el partido, Lionel Messi cayó de rodillas sobre el terreno de juego para celebrar la clasificación de la albiceleste a una nueva final de la Copa del Mundo.

Segundos después, varios de sus compañeros se acercaron para abrazarlo y festejar juntos el triunfo que les permitió avanzar al último partido del torneo.

Posteriormente, el capitán argentino caminó hacia una de las tribunas donde se encontraban los aficionados de su selección para compartir la celebración con ellos.

Con este resultado, Argentina buscará defender el título conseguido en 2022 cuando enfrente a España en la gran final del Mundial 2026, mientras que Inglaterra deberá disputar el partido por el tercer lugar.

Así reaccionó Jude Bellingham tras la derrota de Inglaterra: protagonizó un tenso momento con un argentino
Messi buscará defender el título conseguido en 2022 cuando enfrente a España (Foto Thomas COEX / AFP)
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