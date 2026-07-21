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Reconocido futbolista de la Selección Colombia será padre: ¿cuál es el género de su bebé?

El futbolista compartió junto a su bella esposa varias fotografías anunciando que serán padres y el género del bebé que esperan.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido futbolista de la Selección Colombia será padre: ¿cuál es el género de su bebé?
¿Quién es el futbolista de la Selección Colombia que reveló el género de su primer bebé? | AFP: Carl Recine

En las últimas horas, un reconocido futbolista que hace parte de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores al anunciar el género de su primer bebé junto a su bella esposa.

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¿Quién es el reconocido futbolista de la Selección Colombia que reveló el género de su bebé?

El nombre de Gustavo Puerta se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista que hace parte de la Selección Colombia y cautivar en el Mundial 2026, sino también, por revelar el género del primer bebé que espera.

Reconocido futbolista de la Selección Colombia será padre: ¿cuál es el género de su bebé?
¿Cuál es el género del bebé que espera Gustavo Puerta? | AFP: Leonardo Fernandez

En horas de la noche del pasado domingo 21 de julio, Gustavo Puerta sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, anunciando que el primer bebé que espera será una niña, expresando las siguientes palabras:

“Dios nos eligió para ser tus papás, y a ti para llenar nuestra vida de un amor que no conocíamos, te esperamos con todo nuestro corazón mi princesa”, agregó Gustavo Puerta y su esposa en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que la pareja está atravesando por un importante momento a nivel personal, no solo por convertirse en padres por primera vez, sino también, por su reacción al enterarse que esperarán una niña.

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¿Quién es la bella esposa de Gustavo Puerta?

En medio del anuncio que hizo Gustavo Puerta al convertirse en padre por primera vez, los internautas se han sorprendido con la belleza de su esposa.

Reconocido futbolista de la Selección Colombia será padre: ¿cuál es el género de su bebé?
Ella es la bella esposa de Gustavo Puerta. | AFP: Mike Nowak

Valeria Valencia es la mujer con la que el centrocampista de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, se casó en marzo del 2026.

En la actualidad, Valeria Valencia se ha destacado no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino también, por todos los sucesos que ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 55 mil seguidores.

Así también, Valeria fue una de las mujeres que más captó la atención por parte de los hinchas durante la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, cautivando no solo con su belleza, sino también, por el incondicional apoyo que le dio al equipo y a Gustavo Puerta al asistir a varios estadios.

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