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Filtran las fuertes palabras de la Selección Argentina en el entretiempo del Mundial: ¿qué dijeron?

Un video mostró la charla de la Selección Argentina en el entretiempo de la final y reveló el mensaje del Dibu Martínez.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sale a la luz lo que se dijeron los jugadores argentinos en el entretiempo de la final del Mundial
Revelan la conversación que tuvo la Selección Argentina en el entretiempo y desató todo tipo de reacciones (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Con el paso de los días siguen apareciendo nuevas imágenes inéditas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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Uno de los videos que más llamó la atención en redes sociales muestra el ambiente que se vivía dentro del camerino de la albiceleste durante el descanso del partido, cuando el marcador seguía igualado.

Las imágenes cobraron aún más relevancia luego de que, horas antes, también se viralizara un video de la previa del compromiso en el que varios jugadores aparecían visiblemente serios, lo que dio paso a todo tipo de teorías entre los aficionados.

¿Qué pasó en el video de la previa del partido?

Antes del inicio de la final comenzó a circular un video grabado en el camerino de Argentina, donde Lionel Messi reunía a sus compañeros para darles un mensaje de aliento.

En las imágenes se escucha al capitán pedirles tranquilidad, recordarles que se enfocaran únicamente en el partido y dejar de lado cualquier situación externa.

La actitud decaída de varios futbolistas despertó especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a plantear teorías sobre un supuesto ambiente inusual dentro del plantel.

Sin embargo, la periodista argentina Yanina Latorre aseguró que no existía ninguna situación extraordinaria y explicó que el momento correspondía a un emotivo discurso de Messi, quien presuntamente les habría comunicado a sus compañeros que ese podría ser su último partido con la Selección Argentina.

El video del entretiempo de Argentina que revela lo que pasaba dentro del camerino
Filtran la charla de la Selección Argentina en el entretiempo de la final: el video se hizo viral (Foto Paul ELLIS / AFP)

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¿Qué dijo el Dibu Martínez en el entretiempo?

Otro de los videos que comenzó a viralizarse corresponde al descanso del entretiempo, cuando el marcador estaba 0-0. Aunque España había dominado gran parte del primer tiempo, Argentina todavía tenía opciones de quedarse con el título.

En las imágenes se observa a los jugadores concentrados y en silencio mientras escuchan a Emiliano "Dibu" Martínez, quien asumió el liderazgo del grupo con un mensaje para levantar el ánimo del equipo.

"Para atrás juegan los cag0nes. Para atrás es jugar para los cag0nes. Vamos para adelante", expresó el arquero argentino, animando a sus compañeros a salir con una actitud más ofensiva para disputar la segunda mitad.

El video se hizo viral rápidamente y muchos aficionados destacaron el papel de Martínez como uno de los líderes del vestuario, mientras otros interpretaron las imágenes como una muestra de la tensión que vivía la albiceleste en la búsqueda de defender el título mundial.

Las imágenes del entretiempo de Argentina que están dando de qué hablar tras la final del Mundial
Se conoció la conversación de la Selección Argentina en el descanso de la final y sorprendió a muchos (Foto Luis ROBAYO / AFP)
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