Así celebró Erling Haaland su cumpleaños, su novia le hizo romántica dedicatoria

El futbolista Erling Haaland celebró su cumpleaños número 26 por todo lo alto luego del éxito que tuvo en el Mundial 2026, pese a haber quedado eliminado en cuartos de final.

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¿Cómo celebró Erling Haaland su cumpleaños 26?

El futbolista, que hizo parte de la Selección de Noruega en la Copa del Mundo 2026, festejó un año más de vida.

Recordemos que, el jugador quedó por fuera del Mundial luego de haber perdido contra la Selección de Inglaterra con un resultado 2-1 y no lograr pasar a semifinales.

Sin embargo, su participación llamó la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo, en especial de mujeres que quedaron cautivadas con su personalidad.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 73 millones de seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró desde un lujoso yate celebrando su cumpleaños.

En la instantánea se ve luciendo un sombrero de vikingos y vestido totalmente de color negro.

"26 años. Genial", escribió en la descripción de la publicación.

Luego de su publicación, logró millones de corazones y comentarios donde sus fanáticos aprovecharon para llenarlo de felicitaciones por su día y buenos deseos en el año de vida.

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¿Qué publicó la novia de Erling Haaland en su cumpleaños?

La novia del futbolista, Isabel Haugseng Johansen, sorprendió al deportista al felicitarlo públicamente en sus redes sociales, donde demostró lo mucho que lo quiere.

Por medio de la misma red social, compartió un carrusel con dos fotografías de él en el yate, en el que demostró la gran relación que tienen.

"Feliz cumpleaños, mi amor", le escribió la mujer.

Tras su dedicatoria, muchas seguidoras destacaron la envidia que sienten y lo mucho que le gustaría ser ella.

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Por ahora, el futbolista sigue disfrutando de su cumpleaños y compartiendo algunas imágenes con sus fanáticos de esta celebración junto a sus allegados.

Asimismo, sigue descansando luego de su desempeño en el Mundial 2026 para luego retomar sus labores en el Manchester City, club al que pertenece hace algún tiempo.

Cabe destacar que el jugador volverá a la cancha el próximo 1 de agosto para un partido contra el Inter de Milán, en Hong Kong, que hace parte de la pretemporada.