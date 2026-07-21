Lina Tejeiro sorprendió con confesión en medio de su embarazo: "Voy a ser mamá soltera"

La actriz y participante de MasterChef Celebrity, Lina Tejeiro, se sinceró en las últimas horas sobre su embarazo y allí dejó varias confesiones que sorprendieron a sus fanáticos.

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¿Qué reveló Lina Tejeiro, participante de MasterChef Celebrity, sobre su embarazo?

Lina Tejeiro tiene encantados a sus seguidores con una faceta que llevaba varios años deseando y que según ha revelado está disfrutando al máximo a pesar de los retos y adversidades.

La actriz a través de una caja de preguntas en su cuenta de Instagram quiso abrir su corazón y responder a las preguntas de sus seguidores sobre esta etapa de embarazo.

Una de las preguntas que respondió fue acerca del tradicional Baby shower, asegurando que todavía no estaba segura si tendría uno por varias razones.

Estoy en esa dualidad, mi mamá quiere organizarlo, pero yo soy un poquito controladora, entonces le dije que quería ayudarla. Pero hay que pensar que es un evento, invitados, regalos, entonces no sé.

Asimismo, reveló que, desea que su parto sea natural, no obstante, aseguró que era algo que no dependía solo de ella, pero estaba haciendo todo lo necesario y recomendado para lograr su objetivo.

Yo quiero parto natural, pero todo depende de Gael, de mi cuerpo y de Dios, pero lo que más quiero es que sea natural, una cosa es lo que yo quiera y otra Dios, Gael y mi cuerpo.

Lina Tejeiro reveló detalles de su embarazo. (Foto del Canal RCN y Freepik)

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Lina Tejeiro de MasterChef Celebrity confirmó que será mamá soltera, ¿por qué?

En medio de esta dinámica uno de los seguidores le indagó a Lina Tejeiro sobre si sería mamá soltera o no como se venía rumorando.

Frente a este pregunta, Lina se sinceró y respondió por primera vez que sí, afrontará esta etapa de su vida como mamá soltera, pero en compañía de sus seres queridos.

Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo, mi mamá está que no cabe de la dicha (...) Amor de sobra y compañía también afortunadamente.



Lina aseguró que, sus papás, hermanos, primos, tíos y seres queridos están felices y emocionados por la llegada de su hijo Gael, por lo que amor y compañía no le ha faltado.

Por otra parte, la actriz habló en esta dinámica sobre los antojos que ha tenido a lo largo del embarazo, en donde la comida chatarra y las carnes rojas han sido sus favoritos.