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Se hace viral pesada broma de piloto español a hinchas argentinos; les hizo creer que ganaron

Un piloto sorprendió a hinchas argentinos con un anuncio que los hizo celebrar, hasta que reveló el verdadero campeón del Mundial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El inesperado anuncio de un piloto español hizo celebrar a hinchas argentinos
Piloto español les jugó una inesperada broma a hinchas argentinos: por segundos creyeron que habían ganado el Mundial (Foto Dan Mullan / AFP) (Foto Franck Fife / AFP)

La final del Mundial 2026 no solo dejó imágenes de la celebración de España tras conquistar su segunda Copa del Mundo.

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Días después del partido, un video grabado dentro de un avión se volvió viral en redes sociales por la ingeniosa broma que un piloto español les hizo a varios hinchas argentinos que viajaban rumbo a Madrid.

Las imágenes acumularon miles de reproducciones y provocaron todo tipo de reacciones, ya que durante unos segundos los pasajeros creyeron que la selección argentina se había coronado campeona del mundo.

La broma de un piloto español que confundió a hinchas argentinos y se hizo viral tras la final del Mundial
El inesperado anuncio de un piloto español hizo celebrar a hinchas argentinos (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

¿Cuál fue la broma del piloto español a los hinchas argentinos?

Según se escucha en el video, el piloto aprovechó para mantener la expectativa de los pasajeros, quienes todavía no conocían el resultado de la final del Mundial.

Con un tono serio, comenzó diciendo que el encuentro había sido muy disputado, que ambos equipos lo habían dado todo sobre el terreno de juego y que solo una selección podía quedarse con el título.

Después de unos segundos, sorprendió a todos al decir: "Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos..."

Al escuchar esa frase, decenas de aficionados comenzaron a gritar, aplaudir y celebrar convencidos de que Argentina había conseguido su cuarta estrella y que Lionel Messi volvía a levantar la Copa del Mundo.

Sin embargo, cuando la emoción estaba en su punto más alto, el piloto completó la frase con el verdadero desenlace:

"Argentina es subcampeona", reveló el piloto español.

La cabina pasó en cuestión de segundos de una celebración a un silencio absoluto y la cara de varios pasajeros en desconcierto.

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¿Cómo reaccionaron los pasajeros ante la broma del piloto español?

El video muestra cómo muchos pasajeros, que ya habían levantado los brazos para festejar y sacado sus teléfonos para grabar el momento, quedaron completamente sorprendidos al descubrir que todo había sido una broma.

Las risas de algunos viajeros contrastaron con la evidente decepción de varios aficionados argentinos, quienes no ocultaron su frustración tras enterarse de que España había conquistado el Mundial.

En realidad, la selección española derrotó a Argentina 1-0 en el tiempo extra, gracias a un gol de Ferran Torres, resultado que le permitió conquistar su segundo título mundial y dejar a la Albiceleste con el subcampeonato.

Desde su publicación, el video ha generado miles de comentarios. Mientras algunos usuarios calificaron la ocurrencia del piloto como una broma divertida e ingeniosa, otros consideraron que no era el mejor momento para jugar con la ilusión de los hinchas argentinos, que acababan de ver a su selección perder la final.

Creyeron que Argentina era campeona: la broma de un piloto español que desató risas y decepción
La broma de un piloto español que confundió a hinchas argentinos y se hizo viral tras la final del Mundial (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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