Filtran fotos del lujoso carro que Lamine Yamal habría regalado a su novia

En medio del interés que sigue causando Lamine Yamal, tras su destacada participación en la Copa Mundial 2026, recientemente se filtraron sorpresivas fotografías del carro que el joven futbolista le habría regalado a su actual pareja como una muestra de su gran amor.

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¿Cuál fue el regalo que Lamine Yamal le habría regalado a su novia Inés?

Las imágenes que dan cuenta del momento en el Yamal le entregó el vehículo a su novia, no pasaron desapercibidas en redes sociales y rápidamente captaron la atención de quienes constantemente están al tanto de lo que ocurre con la vida de las celebridades.

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En una primera foto, se puede observar el rostro de sorpresa de la joven, quien llevó sus manos al rostro y quedó en shock con el detalle que habría tenido el jugador con ella, pues se trata de un millonario vehículo de la exclusiva marca Mercedes Benz.

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Así mismo, las imágenes que fueron divulgadas en redes, se puede apreciar el momento en el que Inés firma unos documentos mientras es acompañada por Lamine.

Lamine Yamal habría sorprendido a su novia con lujoso carro. Foto | AFP/ ODD ANDERSEN.

¿Lamine Yamal le regaló lujoso carro a su novia Inés?

Cabe señalar que, hasta el momento, ni el futbolista ni la joven han dado a conocer en redes el millonario detalle. Mientras tanto, el gesto que habría tenido Yamal con su pareja, ha dado de qué hablar entre los internautas, quienes quedaron casi en shock al comprobar el gran patrimonio que ha construido el jugador con tan solo 19 años.

Este habría sido el carro que Lamine le dio a su novia. (AFP/ Lars Baron )

Cabe señalar que, la relación entre Lamine Yamal e Inés García se hizo pública en los meses previos al Mundial de 2026, luego de varias apariciones juntos y publicaciones en redes sociales que confirmaron el romance.

¿Cuánto llevan juntos Lamine Yamal e Inés García?

Desde entonces, la influencer española ha acompañado al futbolista en distintos momentos importantes de su carrera, incluyendo varios partidos de la Selección de España durante la Copa del Mundo, en donde por supuesto acompañó al jugador durante y luego la final que le otorgó el título de campeón a los españoles.

La joven de 21 años, se dedica a la creación sobre moda, belleza y estilo de vida, y aunque ya tenía consolidada una gran comunidad digital, tras involucrarse con Lamine su popularidad ha ido aumentando.