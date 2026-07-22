Novia de Lamine Yamal reveló cómo inició su historia de amor con el futbolista

Tras la final de la Copa Mundial 2026 en la que España logró imponerse como campeón luego de ganarle a Argentina 1-0, una de los tantos momentos que capturó la atención en medio de la celebración de la selección campeona, fue el que protagonizó Lamine Yamal, quien no dudó en celebrar este triunfo junto a su bella novia.

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¿Cómo se conocieron Lamine Yamal y su novia Inés García?

Precisamente a raíz de la atención que llamó Inés García en la final del Mundial y a lo largo del torneo en donde se le vio apoyando al jugador, recientemente salió a la luz un video en el que la misma joven decidió compartir en redes sociales la historia de cómo se conoció con el futbolista de la selección española.

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"Os voy a contar cómo conocí a mi novio, seguramente esperéis una historia de amor, perfecta, loca, que lo vi en una tienda como se supone que ha pasado, esto dijeron en Twitter", fueron las primeras palabras de Inés.

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De acuerdo con las declaraciones de García, en realidad nunca se había referido a Yamal en sus redes, por lo que aprovechó esta aparición pública para terminar con este misterio de una vez por todas.

Así se conocieron Lamine Yamal e Inés García. Foto | AFP/ ODD ANDERSEN.

"Creo que nunca he hablado de mi novio en público, la historia es 3,2,1... nos conocimos por redes sociales", dijo la novia del jugador.

¿Qué dijo Inés García sobre su historia de amor con Lamine Yamal?

Así mismo, la guapa mujer de 21 años y creadora de contenido, insistió en que, le gustaría poder contarle a sus seguidores una historia "super loca", por lo que puso como ejemplo la típica escena en las que una pareja se encuentra en un aeropuerto, o se cruzan y a la mujer se le caen los papeles.

Inés García contó cómo se conoció con Lamine Yamal. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU)

"Nos conocimos por redes sociales y ya está", concluyó la española dando por terminado el tema sobre cómo inicio su noviazgo con el deportista.

Cabe señalar que, la relación entre Yamal y García se hizo pública en los meses previos al Mundial de 2026, luego de varias apariciones juntos y publicaciones en redes sociales que confirmaron el romance.