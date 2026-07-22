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Lamine Yamal protagonizó curioso accidente con la copa tras su llegada a España: esto ocurrió

Lamine Yamal quedó captado en un video que dejó en evidencia el accidente que vivió durante el recibimiento del equipo en España.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lamine Yamal en el Mundial 2026.
Lamine Yamal protagonizó inesperado momento durante su recibimiento en España. Foto | AFP/ ODD ANDERSEN.

Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues a sus 19 años de edad ya es una de las grandes promesas del fútbol de la nueva generación.

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¿Qué le pasó a Lamine Yamal durante el recibimiento que le hicieron a la Selección de España?

En medio del interés que sigue despertando el joven futbolista en todo el mundo, recientemente salió a la luz un curioso video en donde quedó registrado el particular momento que vivió durante el recibimiento que hicieron los españoles antes la llegada del equipo a su país.

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En la grabación que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales, se puede apreciar el instante en el que Yamal levantó la copa en medio de la celebración y la euforia, y terminó mojándose el rostro y parte del cuerpo con la bebida que llevaba sostenida en su boca.

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Así mismo, el video dejó en evidencia la reacción que tuvo el jugador de España al darse cuenta de que terminó completamente mojado, situación que lo llevó a reírse de sí mismo junto a uno de los compañeros que también iba en la grúa mientras los hinchas celebraban su llegada.

La foto inédita de Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo
Así fue el recibimiento de Lamine Yamal en España tras el Mundial 2026. (AFP/ Molly Darlington)

¿Cuál fue el divertido momento que protagonizó Lamine Yamal durante su llegada a España?

Como era de esperarse, el divertido accidente que protagonizó el joven deportista, no pasó desapercibido en redes, en donde los internautas dejaron divertidos y amorosos mensajes al número 19 del equipo campeón del mundo.

"Qué bien se lo han pasado en el bus, daba gusto ver cómo se divertían", "Jóvenes aún", " Adoré este video, con la inocencia que disfrutan y se divierten con lo sucedido", " Tan bello, me cae bien ese carajito es espontáneo", "Por lo menos no se le ha caído la copa", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Entretanto, el brillante futbolista, así como los demás integrantes de la Selección, continúan disfrutando de este triunfo, pues se trata de toda una hazaña que lograron conseguir 16 años después desde que el país se llevó su primera copa a casa.

Lamine Yamal
Lamine Yamal vivió divertido accidente durante su llegada a España. (Foto por AFP).
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