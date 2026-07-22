Un fenómeno natural oscurecerá el cielo el próximo 12 de agosto: ¿de qué se trata?

Un espectacular fenómeno astronómico captará la atención de millones de personas el próximo 12 de agosto de 2026, cuando se produzca uno de los eclipses solares más esperados de los últimos años.

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El evento podrá observarse en varios países del hemisferio norte y promete ofrecer imágenes únicas del Sol completamente cubierto por la Luna.

Sin embargo, muchas personas en Colombia se preguntan si será posible disfrutar de este espectáculo desde el país.

¿Qué ocurrirá en el cielo el próximo 12 de agosto?

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar en una franja específica del planeta.

Durante los minutos de totalidad, el cielo se oscurecerá como si fuera de noche, las temperaturas podrán descender ligeramente y será posible observar la corona solar, la capa más externa del Sol, un espectáculo que solo puede apreciarse durante un eclipse total.

La trayectoria principal del eclipse atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y varias regiones de España, donde miles de personas ya preparan viajes para presenciar el fenómeno. Dependiendo del lugar de observación, la totalidad durará menos de dos minutos.

Un eclipse solar total oscurecerá parte del planeta. (Foto freepik)

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¿Se podrá ver el eclipse solar desde Colombia?

Según los cálculos astronómicos, Colombia quedará completamente fuera de la trayectoria de la sombra de la Luna, por lo que el eclipse no será visible ni de forma total ni parcial desde ninguna ciudad del país.

Esto significa que en las ciudades colombianas el cielo mantendrá su aspecto habitual durante toda la jornada del 12 de agosto.

Un eclipse solar total será uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026. (Foto freepik)

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¿Qué fenómeno sí podrá verse desde Colombia?

Aunque los colombianos se perderán este eclipse solar, pocas semanas después podrán disfrutar de otro evento astronómico.

En la madrugada del 28 de agosto de 2026 será visible desde todo el territorio nacional un eclipse lunar parcial, durante el cual la Tierra cubrirá aproximadamente el 93 % de la superficie de la Luna.

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno podrá observarse sin equipos especiales ni protección para los ojos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, convirtiéndose en una excelente oportunidad para los aficionados a la astronomía en Colombia.