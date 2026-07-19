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Silvestre Dangond triunfó con su concierto en España y sorprendió con un emotivo mensaje al público

El cantautor colombiano logró llenar uno de los recintos más importantes de la capital española, reafirmando su impacto en el país.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Silvestre Dangond
Concierto de Silvestre Dangond en Madrid (Foto de AFP/Gustavo Caballero)

El reconocido cantante colombiano, Silvestre Dangond, conquistó los escenarios de España con su nueva gira y, además, envió un emotivo mensaje a los asistentes.

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¿Cuándo fueron los conciertos de Silvestre Dangond en España?

Silvestre Dangond, a lo largo de su carrera, ha logrado consolidarse como uno de los cantantes más importantes de Colombia y el mundo, llegando a ser el ganador de cuatro Latin Grammy y de múltiples Premios Nuestra Tierra, además de sus nominaciones en el Grammy Anglo y en los Premios Lo Nuestro y Bilboard Latin Music Awards.

Gira de Silvestre Dangond
Carrera artística de Silvestre Dangond (Foto de AFP/Gustavo Caballero)

Actualmente, Silvestre Dangond se encuentra en uno de sus proyectos más importantes. Se trata de la gira “El Último Baile”, lugar en el que marcó su esperado reencuentro con el acordeonero Juancho de la Espriella, con quien grabó algunos de sus álbumes más exitosos de vallenato.

El tour comenzó oficialmente en Valledupar, donde hizo un total de tres conciertos; sin embargo, la gira también pasó por ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cali, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.

Además de Colombia, Dangond anunció varias fechas en el continente europeo, con presentaciones, en su mayoría, en España: Madrid (18 de julio), Málaga (23 de julio), Barcelona (24 de julio), Valencia (25 de julio) y Palma de Mallorca (26 de julio).

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¿Cómo fue el concierto de Silvestre Dangond en Madrid?

Al inicio, el cantante colombiano fue muy bien recibido ya que ha demostrado tener un show inigualable en varias oportunidades. Además, deslumbró al público al interpretar algunos de sus mayores éxitos como 'Las locuras mías', 'Cásate conmigo', 'Justicia', 'Materialista', 'Niégame tres veces', 'Vivir bailando' y 'La indiferencia'.

Por otro lado, el artista tuvo varias intervenciones en las que recordó como había sido su paso por Madrid en anteriores ocasiones, confirmando el impacto que tiene el vallenato incluso fuera de Colombia.

Silvestre Dangond
Así fue el concierto de Silvestre Dangond en Madrid (Foto de Freepik)

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¿Cuál fue el mensaje de Silvestre Dangond al público español?

En medio de su concierto, Dangond dio unas emotivas palabras al público madrileño:

"Volver a llenar el Movistar Arena de Madrid es una bendición que nunca voy a dar por sentada. Lo que vivimos esta noche fue una verdadera fiesta, con un público que nos abrió el corazón de par en par. Aquí hay muchísimos latinoamericanos que, durante años, han mantenido viva nuestra música y nos han hecho sentir como en casa".

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