Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fan árabe de Colombia se emociona al ver a la hija de James Rodríguez, así reaccionó la joven

La hija de James Rodríguez se encontró con un fiel seguidor del futbolista en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Hija de james rodriguez se encuentra con fan arabe
Hija de James Rodríguez protagonizó momento con fan árabe/AFP: Michael Reaves

Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina, protagonizó un particular momento en redes sociales durante el más reciente partido de la Selección Colombia contra la Selección de Portugal en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Qué fan se encontró con Salomé Rodríguez en el Mundial 2026?

Un influenciador árabe, que suma miles de fanáticos en redes sociales, compartió un video en sus redes sociales donde se mostró muy emocionado al encontrarse con la hija mayor del centrocampista James Rodríguez.

hija de james rodriguez con fan arabe

En la grabación se ve al hombre lucir la camiseta de Colombia y hablarle a la joven tras estar en la misma localidad en el Estadio.

"Estamos con la hija del gol, del 10", son algunas de las palabras que se logra escuchar.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Salomé Rodríguez tras fan árabe de James Rodríguez en el Mundial 2026?

Mientras él le habla eufórico, la mamá de James Rodríguez está al lado de la joven y ambas sonríen.

Luego el hombre le pide una fotografía y ella accede a tomarse la foto muy sonriente sin decir palabras al respecto.

Tras su publicación, logró miles de reacciones donde muchos destacaron la humildad de la joven y otros resaltaron el gran fanático que es el árabe de los cafeteros que hasta conoce a sus familias.

Cabe destacar que, el hombre también se encontró con el papá del futbolista Luis Díaz, con quien también se tomó fotografía, indicándole lo mucho que admira al delantero.

Asimismo, compartió varios videos en los que se mostró feliz con varios fanáticos colombianos, cantando que él es colombiano.

Artículos relacionados

Por ahora, la Selección Colombia se encuentra enfocada en lo que será su próximo partido del Mundial para poder avanzar a los octavos de final, siendo su contrincante la Selección de Ghana.

colombia contra ghana en el mundial 2026

La tricolor disputará este encuentro el próximo viernes 13 de junio a las 8:30 p.m, hora Colombia, donde las selecciones darán lo mejor de ellas para continuar en competencia.

Por el momento, los fanáticos de Colombia siguen a la expectativa y con la esperanza de que puedan salir victoriosos en dicho partido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex

Alexa Torrex hizo inesperada revelación sobre Tebi Bernal, ¿durmieron juntos y luego la ghosteó?

Alexa Torrex causó revuelo entre sus fanáticos tras fuerte declaración luego de La casa de los famosos Colombia.

sara uribe y fredy guarin Sara Uribe

Sara Uribe fue contundente, ¿lanzó indirecta a Fredy Guarín?

Mensaje de Sara Uribe causó revuelo entre sus fanáticos, pues lo relacionan con la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Cintia Cossio. Cintia Cossio

Así fue la emotiva celebración con la que Cintia Cossio festejó los 10 meses de su bebé

La reconocida creadora de contenido compartió un video con su hijo Lorenzo para celebrar su cumple mes.

Lo más superlike

Mundial de fútbol

Este será el uniforme que lucirá la Selección Colombia en su partido contra Ghana en el Mundial 2026

La FIFA confirmó cuál será el uniforme que utilizarán los cafeteros en su encuentro contra Ghana en el Mundial 2026.

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Mejores días para cortarse el pelo en julio Salud y Belleza

Calendario lunar julio 2026: estas son las mejores fechas para cortarte el cabello

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium