Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina, protagonizó un particular momento en redes sociales durante el más reciente partido de la Selección Colombia contra la Selección de Portugal en el Mundial 2026.

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¿Qué fan se encontró con Salomé Rodríguez en el Mundial 2026?

Un influenciador árabe, que suma miles de fanáticos en redes sociales, compartió un video en sus redes sociales donde se mostró muy emocionado al encontrarse con la hija mayor del centrocampista James Rodríguez.

En la grabación se ve al hombre lucir la camiseta de Colombia y hablarle a la joven tras estar en la misma localidad en el Estadio.

"Estamos con la hija del gol, del 10", son algunas de las palabras que se logra escuchar.

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¿Cómo reaccionó Salomé Rodríguez tras fan árabe de James Rodríguez en el Mundial 2026?

Mientras él le habla eufórico, la mamá de James Rodríguez está al lado de la joven y ambas sonríen.

Luego el hombre le pide una fotografía y ella accede a tomarse la foto muy sonriente sin decir palabras al respecto.

Tras su publicación, logró miles de reacciones donde muchos destacaron la humildad de la joven y otros resaltaron el gran fanático que es el árabe de los cafeteros que hasta conoce a sus familias.

Cabe destacar que, el hombre también se encontró con el papá del futbolista Luis Díaz, con quien también se tomó fotografía, indicándole lo mucho que admira al delantero.

Asimismo, compartió varios videos en los que se mostró feliz con varios fanáticos colombianos, cantando que él es colombiano.

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Por ahora, la Selección Colombia se encuentra enfocada en lo que será su próximo partido del Mundial para poder avanzar a los octavos de final, siendo su contrincante la Selección de Ghana.

La tricolor disputará este encuentro el próximo viernes 13 de junio a las 8:30 p.m, hora Colombia, donde las selecciones darán lo mejor de ellas para continuar en competencia.

Por el momento, los fanáticos de Colombia siguen a la expectativa y con la esperanza de que puedan salir victoriosos en dicho partido.