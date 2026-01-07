Cristina Hurtado pidió disculpas tras polémica con Lumumba Vea en el Mundial 2026

La presentadora Cristina Hurtado rompió el silencio sobre la polémica que provocó luego de sus opiniones sobre Lumumba Vea, cuyo nombre de pila es Michel Nkuka Mboladingael.

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¿Qué polémica hubo con Cristina Hurtado y el fanático del Congo en el Mundial 2026?

El fanático de República del Congo se volvió viral en redes sociales en el Mundial 2026 tras el partido que jugó la selección africana contra Colombia en la fase de grupos.

El hombre permaneció de pie durante todo el partido con un brazo arriba, por lo que, Cristina Hurtado lanzó un mensaje en sus redes sociales cuestionando al asistente y relacionando su comportamiento con un ritual contra los cafeteros.

Muchos internautas le informaron que el hombre es conocido por hacerle un homenaje a Patrice Lumumba, quien es uno de los principales líderes de la independencia congoleña y por eso posa como una estatua.

Luego de conocer la verdad detrás de su postura en el partido, la presentadora se molestó por las críticas que recibió indicando que a ella no le importaba dicha historia y no tenía por qué saber eso; por lo que generó mayor controversia entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Cristina Hurtado tras la polémica con el fanático del Congo en el Mundial 2026?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando sobre el tema y pidiendo disculpas al respecto.

Señaló que muchas personas le aconsejaron no pronunciarse, pero ella sintió que lo correcto era asumir su error públicamente.

De igual manera, indicó que su intención jamás fue burlarse o minimizar ninguna cultura como se ha dicho.

"Hoy solo quiero pedir perdón y asumir con humildad mi error!!Me equivoqué, aprendí y acepto las consecuencias. Solo espero que nunca olvidemos que una equivocación no debería definir por completo a una persona ni convertirse en motivo para destruirla. Ojalá este episodio nos invite a corregir, aprender y tratarnos con más humanidad", expresó.

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Tras su revelación, varios seguidores le agradecieron sus palabras y resaltaron su valentía por enfrentar la situación y reconocer cuando se equivoca.