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Él es Astor, el guapo hermano de Haaland que desata opiniones: ¿se parecen?

Erling Haaland ha sido tendencia no solo por el triunfo de Noruega, sino también por revelarse la identidad de su guapo hermoso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Astor, el guapo hermano de Haaland que desata opiniones: ¿se parecen?
¿Se pareceHaaland a su hermano mayor? | AFP: Paul Ellis

El nombre del Erling Haaland se ha convertido en tendencia tras su pase a los octavos de final en el Mundial 2026, no solo por su gol, sino también, por los comentarios que han circulado en redes sobre la identidad de sus hermanos.

Por esta razón, los hermanos del futbolista han desatado todo tipo de reacciones tras acompañarlo en el torneo futbolístico y su hermano mayor, Astor Haaland ha sorprendido con su belleza.

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¿Quién es el guapo hermano que tiene Erling Haaland?

Él es Astor, el guapo hermano de Haaland que desata opiniones: ¿se parecen?
¿A qué se dedica el guapo hermano de Haaland? | AFP: Justin Setterfield

Astor Haaland es el hermano mayor del futbolista noruego, quien ha desatado todo tipo de reacciones no solo porque su equipo clasificó a los octavos de final, sino también, por el gran desempeño que ha demostrado en la competencia.

Por su parte, Gabriela Haaland, una de las hermanas del delantero, se viralizó mediante las redes tras compartir una fotografía junto a sus hermanos en medio del Mundial 2026.

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Con base en esto, los internautas se sorprendieron con la belleza de Astor, el hermano mayor del futbolista quien ha desatado todo tipo de comentarios en las redes.

¿A qué se dedica Astor Haaland en la actualidad?

En las redes sociales de Astor se evidencia que el joven se dedica en la actualidad a los negocios y, de igual manera, le brinda todo su apoyo a Erling Haaland al ser uno de los delanteros más destacados del mundo.

Él es Astor, el guapo hermano de Haaland que desata opiniones: ¿se parecen?
¿A qué se dedica el hermano de Haaland? | AFP: Jonathan Nackstrand

Así también, se evidencia que Astor cuenta en la actualidad con más de 35 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y en varias de las fotografías se refleja que ha tenido la oportunidad de acompañar a su hermano en varios partidos futbolísticos.

¿Cuál es la razón por la que Erling Haaland ha sido tendencia en las últimas horas?

Cabe destacar que Erling Haaland no solo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por el pase directo de Noruega a los octavos de final, sino también, por una reacción que compartió, la cual ha generado todo tipo de reacciones.

El video ha adquirido una gran cantidad de reproducciones al ver que mientras Erling estaba degustando un plato de comida, se sorprendió al ver su rostro en frente del espejo.

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