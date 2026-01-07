Caos en el Mundial 2026: tres hombres invadieron la cancha en pleno partido

Durante la tarde de este miércoles 1 de julio, Bélgica y Senegal se enfrentan en el partido de los dieciseisavos en la Copa Mundial FIFA 2026, en donde se tuvieron que ir al tiempo extra para desempatar.

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Precisamente, en los primeros 90 minutos lograron empatar dos a dos y por eso, el partido se extendió para que uno de los dos países logre la victoria.

Sin embargo, en este juego, pasó lo inimaginable y esto se suma a los increíbles acontecimientos que han ocurrido durante los 20 días de lo que va la Copa Mundial, ya que desde el pasado 11 de junio, ha pasado de todo.

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Por un lado, un camarógrafo resultó lesionado durante el primer partido de Colombia Vs Uzbekistán, tras ser derribado por uno de los jugadores. Así mismo, en otro partido de Paraguay, uno de los futbolistas se puso en medio de la cancha el reloj del árbitro.

De igual manera, ha habido presencias que llaman la atención durante los juegos, pero esta vez, hubo un caso particular que conmocionó el Mundial 2026.

El partido entre Bélgica y Senegal se salió de control tras la invasión de tres personas. (AFP/ Daniel Bartel)

¿Qué pasó durante el partido de Bélgica Vs Senegal en el Mundial 2026?

Mientras Bélgica y Senegal se jugaban la disputa para poder llegar a los octavos de final en la Copa Mundial FIFA 2026, el partido fue interrumpido por hinchas.

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Pues lo que ocurrió, es que tres personas ingresaron a la cancha mediante el juego y fueron correteados por trabajadores de la FIFA para poderlos sacar del campo.

En los videos que se han hecho virales en las redes sociales, se ve cómo estos personajes corren con velocidad, mientras son observados por los jugares.

Tres hombres burlaron la seguridad e invadieron la cancha en el Mundial 2026. (AFP/ CARL DE SOUZA)

¿Qué pasó con los tres hombres que ingresaron a la cancha en el partido de Bélgica y Senegal?

En los videos y fotos que circulan en las plataformas digitales, se ve que los hombres que invadieron la cancha mientras Bélgica y Senegal se enfrentaban, fueron interceptados por el personal de la FIFA.

Luego de correr por todo el campo, finalmente estos fueron alcanzados y para ello, tuvieron que tumbarlos y así poder retirarlos; sin duda fue un momento que generó asombro, pero, sobre todo, rechazo.