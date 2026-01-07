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Beba hizo sorpresiva confesión de Valentino Lázaro mediante sus redes: ¿siguen manteniendo contacto?

Beba de la Cruz dejó curioso mensaje en sus redes tras mencionar a Valentino Lázaro, después de varios rumores de estar “alejados”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beba hizo sorpresiva confesión de Valentino Lázaro mediante sus redes: ¿siguen manteniendo contacto?
¿Qué dijo Beba sobre Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras hacer una sorpresiva confesión sobre Valentino Lázaro mediante sus redes.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Beba sobre Valentino Lázaro?

Beba hizo sorpresiva confesión de Valentino Lázaro mediante sus redes: ¿siguen manteniendo contacto?
Así habló Beba de Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, Beba de la Cruz compartió un video a través de sus redes sociales en el que tuvo la oportunidad de hacer varias confesiones de su vida personal y, también, habló sobre Valentino Lázaro, pues le preguntaron si ha vuelto a tener contacto con él después de La casa de los famosos Colombia y reveló lo siguiente:

“Claro que he hablado con él, de hecho, ya casi cumple años”, agregó Beba de la Cruz.

En medio de varios rumores que circularon los internautas por parte de las distintas plataformas digitales acerca de que Beba tuvo una aparente distancia con Valentino, la creadora de contenido desmintió todo.

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¿Cómo fue la participación de Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, una de las mujeres que más acaparó la atención fue Beba de la Cruz, quien no solo sorprendió al ser la persona que más llegó lejos en la competencia al ocupar el quinto lugar, sino también, por todo lo que vivió en La casa de los famosos Colombia.

Beba hizo sorpresiva confesión de Valentino Lázaro mediante sus redes: ¿siguen manteniendo contacto?
Así fue el paso de Beba en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más comentarios dejó por parte de los internautas se trató acerca de la rivalidad que tuvo con Mariana Zapata, pues, aunque al principio demostraron tener una buena “amistad”, todo cambió después de que regresara a la competencia.

¿Quién es el esposo de Beba de la Cruz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, una de las famosas que más habló durante el reality de su relación fue Beba, pues, está casada hace un largo periodo de tiempo con Andrés Gómez.

En la actualidad, Andrés Gómez ha demostrado que una de sus principales fuentes de inspiración es hacer ejercicio, pues, comparte mediante sus redes sociales varias rutinas deportivas.

Por el momento, Beba ha demostrado que ha disfrutado con plenitud todo lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por ser una de las creadoras de contenido más destacadas del país.

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