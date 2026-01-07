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Gerard Piqué habló del Mundial 2026 y mencionó a Colombia, ¿qué dijo?

El exfutbolista Gerard Piqué habló sobre la Selección Colombia y dio su apreciación sobre los cafeteros.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Gerard Pique en el Mundial 2026
Gerard Piqué opinó sobre la Selección Colombia/AFP: Kirill Kudryavtsev/ULISES RUIZ

El exfutbolista Gerard Piqué decidió hablar sobre las selecciones americanas del Mundial 2026 y dar su opinión sobre cada una.

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¿Qué dijo Gerar Piqué sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El deportista, expareja de la cantante Shakira, llamó la atención de millones de fanáticos al hablar sobre el Mundial 2026 debido a la gran participación que tiene la barranquillera en el encuentro deportivo tras ser la artista con la canción oficial de la Copa del Mundo "Dai, Dai".

shakira en el mundial 2026

A través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, el español compartió un video hablando sobre las selecciones del continente americano, donde ofreció su apreciación de cada uno.

Allí mencionó a la Selección de Colombia, destacando el gran papel que han hecho en el campeonato.

"Colombia ha demostrado que ha sido, yo creo, la mejor Selección de Grupo, en un grupo donde está Portugal", expresó.

Cabe destacar que, días atrás reveló otro video en el que describió a las figuras del Mundial en una sola palabra y calificó al jugador guajiro Luis Díaz como "Talentoso".

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Asimismo, indicó que espera que alguna de esas selecciones pueda llegar lejos y enfrentarse contra su favorita, la Selección de España.

gerard pique sobre colombia y luis diaz en el mundial 2026

"Felicidades a todas ellas, están haciendo un Mundial increíble y les ánimo para ver si alguna de ellas puede competirle a España, que de las pocas que le ha ganado a una Selección de América como fue contra Uruguay", agregó.

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¿Qué petición hizo Gerard Piqué a sus fanáticos en el Mundial 2026?

Luego de su opinión sobre lo que ha pasado en este Mundial 2026, pidió a sus fanáticos que se sigan disfrutando el Mundial 2026, pese a la nostalgia que se siente de que muy pronto llegará a su fin.

"Queda lo más bonito del Mundial, sé que quedan pocos partidos y la gente está muy poco triste porque ya empiezan a pasar la mayoría de los partidos, pero ahí estamos", comentó.

Recordemos que, la final del Mundial 2026 se dará el próximo 19 de junio, donde conoceremos al gran ganador.

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