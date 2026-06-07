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Así reaccionó Cristiano Ronaldo al despedirse del Mundial 2026: ¡Lloró tras la derrota de Portugal!

Tras la derrota de Portugal con España, la nostálgica reacción de Cristiano Ronaldo ha desatado una ola de opiniones en las redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Cristiano Ronaldo al despedirse del Mundial 2026: ¡Lloró tras la derrota de Portugal!
¿Cómo reaccionó Cristiano Ronaldo tras despedirse del Mundial 2026? | AFP: Thomas Coex

El nombre de Cristiano Ronaldo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras la eliminación de la Selección de Portugal al perder 1-0 con el equipo de España en octavos de final en el Mundial 2026.

Así también, ha circulado un video de Cristiano Ronaldo en las distintas plataformas digitales al mostrarse afectado por la derrota de Portugal del torneo deportivo.

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¿Cómo reaccionó Cristiano Ronaldo al despedirse del Mundial 2026?

En medio de la derrota del equipo de Portugal al ser eliminado por la Selección de España en el Mundial 2026, ha circulado fotografías y videos en las redes sociales del delantero Cristiano Ronaldo en el que se mostró sumamente afectado.

Cuando el árbitro dio por finalizado el partido, los hinchas del fútbol se llenaron de nostalgia al ver que Cristiano Ronaldo se quebró en llanto en la cancha cuando finalizó el partido.

Aunque por el momento Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado públicamente frente a la derrota de Portugal con España, muchos de sus seguidores vieron reflejada su nostálgica reacción al no clasificar a cuartos de final.

Así reaccionó Cristiano Ronaldo al despedirse del Mundial 2026: ¡Lloró tras la derrota de Portugal!
Reacciones que dejó la despedida de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026. AFP: Thomas Coex

¿Qué reacciones han circulado en redes sociales tras la despedida de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026?

En medio de la derrota de Portugal con España, una gran variedad de internautas ha compartido varias fotografías en las redes sociales acerca de la manera en la que Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026.

Por su parte, varios de los seguidores de Cristiano Ronaldo han generado una gran variedad de comentarios al ver que probablemente este sería el último Mundial de Fútbol de Cristiano Ronaldo.

Así reaccionó Cristiano Ronaldo al despedirse del Mundial 2026: ¡Lloró tras la derrota de Portugal!
Así se despidió Cristiano Ronaldo del Mundial 2026. | AFP: Chandan Khanna

¿Quién fue el futbolista que anotó el gol de España al eliminar a Portugal?

El futbolista de la Selección de España que anotó el gol durante el partido con Portugal fue Mikel Merino, quien logró el triunfo del equipo con un sorprendente gol.

De este modo, la Selección de España clasificó a los cuartos de final en el Mundial 2026 y los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cuál será el equipo con el que se enfrentará, pues, está entre Estados Unidos y Bélgica.

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